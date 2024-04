Els millors plans per gaudir d'un gran cap de setmana a les comarques gironines

Russian Red al Festival Strenes de Girona

- Divendres 19 a les 21 h al Teatre Municipal de Girona

Russian Red, el projecte musical de la cantant i compositora madrilenya Lourdes Hernández, presenta en el marc del festival Strenes, els temes de «Volverme a enamorar», el disc amb el qual ha trencat un prolongat silenci de gairebé una dècada.

Un Sismògraf per fer tremolar la Garrotxa

- Fins diumenge en diversos escenaris d'Olot

El Festival Sismògraf 2024 aplega fins aquest diumenge 21 d'abril, un ample ventall d'activitats a Olot i a altres indrets de la comarca de la Garrotxa: diferents espectacles de dansa, exposicions, instal·lacions actives i altres.

El Tarlà i la festa de primavera de Girona

- Dissabte 20 a les 11 h des del Jardí d'Infància de Girona

Com cada any, a la primavera, és tradicional l'acte de la penjada del Tarlà al carrer de l'Argenteria que va giravoltant durant cada dia de la festa. Prèviament a la penjada, es farà una cercavila amb el Tarlà i els Gegants i Capgrossos de Girona. El recorregut de la cercavila sortirà del Jardí de la Infància i finalitzarà al carrer de l'Argenteria on es farà el pregó i la penjada del Tarlà, a les 12 h.

Fira del Monestir i Festa de l'Ajust de Breda

- Dissabte 20 i diumenge 21 en diversos espais del municipi de Breda

Breda celebra la 7a edició Fira del Monestir. La cita combina aspectes de la vida monacal amb altres atraccions com la divulgació del patrimoni bredenc amb visites guiades amb un mercat artesà amb productes alimentaris i manufacturats. Consulta tota la programació aquí.

Festa del Roser a Sant Joan les Fonts

- Dissabte 20 i diumenge 21 en diversos espais del municipi

Sant Joan les Fonts celebra aquest cap de setmana la seva festa petita amb un programa d'activitats per a tots els gustos i edats. Consulta tota la programació de la festa aquí.

Festa Major a Sant Jordi Desvalls

- Dissabte 20 i diumenge 21 en diversos indrets del municipi

Una setmana després de celebrar la primera edició del Festival Pluja de Lletres, Sant Jordi Desvalls acull aquest cap de setmana la seva festa major amb un ampli programa d'activitats per a totes les edats, amb música, animació, un corre dracs i balls. Entre els actes destaca la nit jove que es viurà dissabte a la nit amb les actuacions de Les Que Faltabanda i Banda Neon. Consulta el programa sencer aquí.

Concerts gratuïts del Festival Strenes a Girona

- Dissabte 20 a partir de les 18.15 h a l'Estació Espai Jove de Girona

Els Flashy Ice Cream lideren el cartell del capvespre de música urbana gratuït que proposa el festival Strenes per aquest dissabte a Girona. Al llarg de la tarda i el vespre també hi actuaran Jost Jou, Cloe, Dani6ix i IZZKID.

La Fira d'Esports i Gastronomia i la cursa "Pa amb Tomàquet"

- Dissabte 20 i diumenge 21 al parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners

Santa Coloma de Farners acollirà aquest cap de setmana la Fira d'Esports i Gastronomia i la cursa del "Pa amb Tomàquet". El parc de Sant Salvador es convertirà en el punt de trobada, on s'organitzaran diferents activitats al voltant del món de l'esport i la gastronomia. A la fira hi haurà més de 30 parades on es podrà degustar i comprar formatges, pa, embotits, llet, ous, oli, entre altres productes, tots ells de productors locals.