Un diccionari caducat

Entre noves paraules, esmenes i anul·lacions, el diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola, la RAE, acaba el 2022 amb 3.512 novetats. Enmig de l’allau de canvis, s’hi ha colat la incorporació de la paraula «mamitis», entesa, segons els acadèmics, com un «excessiu aferrament a la mare».

I en l’«excessiu» és on hi ha el problema: allà on la ciència -i el sentit comú- veu natural el vincle entre l’infant i la mare, la RAE hi identifica una relació malsana amb connotacions negatives.

La definició que acaba d’entrar al diccionari, un concepte amb aires patològics, arriba amb dècades de retard, i ho fa amb estudis científics, anys de lluita feminista per posar la criança al centre, i fins i tot, l’experiència del dia a dia de milions de dones i criatures en contra.

Quan es clama per un llenguatge inclusiu, la cosa va bastant més enllà de riure’s de qui desdobla el gènere o fa servir el neutre, també hi fan els marcs mentals.

I en això hi té a veure no només que en 300 anys d’història mai hi ha hagut una dona al capdavant de la RAE sinó que, de les 46 cadires, actualment només set estan ocupades per acadèmiques.

Per cert, una altra de les novetats d’aquest any al diccionari és «micromachismo». «Señoro» ho deixarem pel 2057.