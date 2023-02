Pescadors vegans

No llegireu en aquest article cap burla ni ironia sobre els vegans. M’imagino que sabeu que el veganisme és una filosofia o un estil de vida –cal no confondre-ho amb les persones que segueixen dietes vegetarianes– que, a més de no menjar carn ni peix, tampoc consumeixen ous, ni llet, ni res que provingui d’un animal. Tampoc porten cinturons de pell ni gasten jerseis de llana, perquè són contraris a esquilar les ovelles. No muntarien un cavall ni pujarien a un carro estirat amb tracció animal i també rebutgen els animals de companyia o que se’ls faci treballar en cap circumstància. No hi veig cap problema i ens ha de merèixer tot el respecte aquest estil de vida per la simple raó que els vegans no perjudiquen ni fan cap mal a ningú.

Avui em vull referir a una dona, a la que critico, però no pas per seguir la doctrina vegana ni per educar-hi a la seva filla, que hi té tot el dret.

Potser haureu vist un vídeo que s’ha fet viral a les xarxes aquests dies d’una mare desequilibrada carregant contra l’escola a la que duu la nena perquè la senyoreta ha decidit que aquest any a la classe, per carnaval, es disfressaran de pescadors. La senyora els ha muntat un ciri esgrimint que el BOE diu que no es pot discriminar i a obligar a coses contra les idees d’un, etcètera.

Penso que, a més de fer un flac favor a la seva filla assenyalant-la com la rara de la classe, aquesta bona senyora no entén res del què significa el carnaval. És com si es neguessin a disfressar-se de princeses adduint que són republicans o no volgués anar de fantasma al·legant que no creu en el més enllà. Quan he dit que adoctrina a la seva filla en el veganisme no he emprat el mot «adoctrinar» en sentit pejoratiu. Recordo que quan érem criatures i ens preparaven per a la primera comunió anàvem a doctrina ben contents («dutrina», que diria la meva àvia) i em sembla que cap de la colla ha sortit gaire de missa. Igualment, aquesta mare, ves a saber si està educant una futura carnívora, com els nens que han pujat amb el desfici de tastar la Coca-Cola que tenen prohibida a casa.

Si entengués el sentit del carnaval potser s’haurien de disfressar, ella i la filla, de carnisseres, amb una bata tacada de sang, un tallant a la mà i una tirallonga de botifarres al coll. Jo, aquest any pensava anar disfressat de doctor Hannibal Lecter i us ben asseguro no practico el canibalisme. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.