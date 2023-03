Adéu alcalde!

L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat (Junts per Lloret), ha anunciat que renuncia al càrrec que ha exercit durant els darrers vuit anys. En unes declaracions recents explica que ho deixa per motius estrictament laborals. «S’ha presentat un nou projecte que em demana la incorporació immediata i que no em permet la dedicació que reclama l’alcaldia» i recorda que, a finals d’any, ja va comunicar que no es tornaria a presentar a les properes eleccions.

De fet, Junts per Catalunya, amb la nominació d’un nou cap de llista, li va barrar el pas en la seva pretensió d’encapçalar una candidatura continuista. A partir d’aquí, és lògic que hom s’hagi de buscar el modus vivendi perquè no es pot viure de l’aire del cel.

De totes maneres, fins a les eleccions del 28 de maig, romandrà al govern com a regidor, amb les delegacions corresponents. Això implica que no cobrarà la retribució mensual de 3.925 €, aprovada pel ple del 12 de juny de 2020 (54.950 € a l’any), sinó que percebrà cada mes 800 € per assistència al ple, 1.100 € per assistir a quatre juntes de govern i 150 € per la presència en les comissions informatives. En total són 2.050 € mensuals, quanties brutes que s’han actualitzat en anys posteriors en el mateix percentatge que ho han fet les retribucions dels empleats públics. En el portal de transparència, però, no figuren els imports per a l’any 2023.

Alhora, si no deixa de ser membre de la Diputació de Girona i vicepresident primer del Patronat Turisme Costa Brava Girona SA, cobrarà al mes la part proporcional d’una indemnització màxima de 61.750,80 € a l’any per l’assistència a òrgans col·legiats, segons dades del 2021.

Res a dir pel que fa als ingressos que li pertoquen legalment perquè, contràriament a allò que postulen envejosos de tota mena, tot càrrec públic es mereix una retribució en consonància a la responsabilitat que assumeix.

Ara bé, en el moment de fer balanç de la gestió, s’ha de ser especialment curós. Quan l’alcalde afirma que ha aconseguit millorar la qualitat de vida de la gent, s’ho ha de fer mirar.

És cert que han estat dues legislatures difícils, però les adversitats no són una coartada per amagar la imatge de deixadesa i degradació de la vila. S’han prioritzat la promoció turística, l’assistència a fires i congressos i els eslògans buits per atreure un turista imaginari. Sense oblidar la propaganda del manà embafador dels futurs fons europeus Next Generation.

En canvi, s’ha relegat el dia a dia de la reposició de l’asfaltat de la via pública, del manteniment de l’enllumenat o de la renovació de la xarxa d’aigua, entre altres serveis.

Per tant, no estaria de més una cura d’humilitat sincera.

En fi, adéu alcalde! Jaume, que la sort t’acompanyi.