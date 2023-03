Som comerç, som país

El proper 16 de març tindrà lloc a Saragossa la III Trobada Comerç C4-CEOE, esdeveniment que els darrers anys s’ha convertit en un referent de la distribució comercial a Espanya.

Des de la C4 –Comissió Competitivitat, Comerç i Consum de CEOE– vam decidir el 2021 llançar una trobada anual que permetés congregar a nivell nacional tot el nostre sector, i així potenciar l’intercanvi d’informació, construir aliances institucionals i seguir reivindicant el comerç com el sector estratègic que és. Naixia la Trobada Comerç C4-CEOE, aconseguint un notable èxit en les dues primeres edicions a Sevilla (2021) i Valladolid (2022).

L’any 2023 la seu d’aquesta trobada serà Aragó, celebrant-se el proper 16 de març a l’Auditori de Saragossa. A la jornada, organitzada per CEOE i CEOE Aragó, hi assistiran representants del sector, associacions, institucions i empreses del comerç i de la seva cadena de valor, així com autoritats i grups d’interès vinculats amb la distribució comercial provinents de tota Espanya.

Tindrà intervencions de primer nivell, com les d’Antonio Garamendi, president de CEOE, Javier Lambán, president del Govern d’Aragó; Jorge Azcón, alcalde de Saragossa o Miguel Marzo, president de CEOE Aragó. Així mateix, podrem escoltar ponents de referència al sector, com Ruth Diaz, Vicepresidenta d’Amazon i màxima responsable del seu negoci de moda a Europa; María Sánchez, Secretària General de Cedecarne o els representants a Aragó de les quatre grans associacions del comerç a Espanya, Anged, CEC, Assedas i ACES, moderats per la directora General de Comerç autonòmica Eva Fortea.

L’elenc el completen llegendes de l’esport espanyol com ara Perico Delgado o Edurne Pasabán; i serà clausurat per la Secretària d’Estat de Comerç, Xiana Méndez, sota la conducció de la periodista Macarena Berlín.

Des de la C4 considerem fonamental aquest tipus d’esdeveniments com a plataforma per continuar fent visible el caràcter estratègic que el comerç té al nostre país. Pocs sectors contribueixen de manera tan directa al desenvolupament econòmic i social d’Espanya i, tanmateix, històricament hem tingut una gran dificultat per tenir un reconeixement de l’opinió pública al nivell de la nostra aportació.

Som el 13% de l’economia nacional i generem el 17% dels llocs de treball, com ha posat de manifest l’anàlisi d’impacte econòmic realitzat pel Servei d’Estudis de CEOE. En paral·lel, també és de primera magnitud el nostre impacte social, assegurant als ciutadans l’accés a béns imprescindibles per a la seva vida quotidiana, contribuint així al seu benestar sota qualsevol mena de circumstàncies, algunes veritablement extremes com va ser la pandèmia del Covid-19.

Precisament per aquest evident caràcter estratègic, és més necessari que mai que el sector aconsegueixi que l’opinió pública i les administracions el reconeguin com a tal. Aquesta manca de reconeixement ha generat una baixa qualitat institucional i en una sobreregulació i excés de burocràcia que llasta la competitivitat de les empreses, perjudicant-ne la productivitat i la capacitat per crear ocupació i riquesa. Un comerç a Espanya es veu sotmès a 3.000 normes (i pujant, ja que només el 2022 es van generar 2,7 noves regulacions al dia). Aquesta situació al final acabem pagant-la tots: consumidors, treballadors, Administració i per suposat empreses. Com a exemple il·lustratiu, un estudi recent de l’Institut d’Estudis Econòmic ha revelat que aquesta baixa qualitat institucional provoca un increment de l’IPC d’1,7 punts, impossibilita la creació de 88.000 nous llocs de treballs (això és igual a 25.000 petits comerços) i treu 8.840 milions d’euros de la butxaca de les llars.

Aquesta és la situació que va impulsar el president de CEOE, Antonio Garamendi a crear el 2019 la C4, comissió que compta avui amb més de 230 membres, amb Anged, CEC, Assedas i ACES, les quatre grans associacions del comerç del nostre país, al capdavant, així com organitzacions territorials de tota Espanya i associacions de sectors afins, juntament amb un nombre significatiu d’empreses de referència de tots els formats i subsectors.

Durant aquests anys, a més de reivindicar el caràcter estratègic del comerç, des de la C4 hem llançat més de vint projectes amb la intenció de contribuir a millorar l’esmentada qualitat institucional del nostre entorn i racionalitzar aquesta enorme pressió normativa i fiscal.

Dins aquests esforços, i més en l’actual context de propostes populistes i demagògiques a què es veu sotmès el sector, s’hi uneix aquesta III Trobada Comerç C4-CEOE. Defensem el comerç espanyol com a patrimoni de tots els ciutadans, i per això volem continuar apostant per aquest espai de cooperació i intercanvi. És per això que aprofito l’oportunitat per convidar-vos a participar a Saragossa el proper 16 de març en aquesta Trobada. Us hi esperem.