Per què la gent confon els Comuns i Guanyem?

Sembla clar que hi ha ciutadans o electors que confonen dues opcions polítiques diferents com Girona En Comú Podem i Guanyem Girona, i no tan sols perquè ambdues incorporin el nom de la ciutat a la seva confluència política. La pròpia alcaldessa, Marta Madrenas, es va referir a Guanyem en un ple municipals com si «els seus socis» (dels Comuns) estiguessin governant a Madrid.

Girona En Comú Podem es va constituir formalment a Girona pocs mesos abans de les eleccions municipals de 2019. Es consideren hereus de la tradició del PSUC i d’Iniciativa-Esquerra Unida, presents a l’Ajuntament en la majoria de legislatures des de l’inici de la democràcia, i van formar part de diversos governs municipals la darrera etapa amb Anna Pagans com alcaldessa, entre 2002 i 2011. Com a referent gironí de Catalunya en Comú i de Podem, manté estretes relacions amb l’organització que encapçalen Ada Colau i Jèssica Albiach i que, a banda de Barcelona, governa també municipis com El Prat o Sant Feliu de Llobregat, alcaldia que també van estar a prop d’aconseguir a Blanes. A nivell estatal donen tot el suport a la nova plataforma Sumar que impulsa Yolanda Díaz.

Els resultats a la ciutat en els diferents comicis han fet palès un suport molt diferent per als comuns en funció del tipus d’elecció, des del 3,4 % a les anteriors municipals, el 4,7% a les europees, el 9,1% a les generals o el 4,3% al Parlament català, parlant sempre de dades de Girona-ciutat. Uns resultats insuficients per a formar part del consistori, en no superar el mínim del 5%, encara que els poc més de 1.400 vots que van obtenir els comuns són aproximadament els mateixos que van costar cada regidor electe als grups amb representació municipal (1.350 a 1.570 vots per regidor). Eugènia Pascual serà novament la candidata a l’alcaldia, amb la intenció de recuperar la representació perduda per ICV-EUiA ara fa vuit anys.

Per la seva banda, Guanyem Girona va néixer l’any 2018, com una candidatura municipalista encapçalada per la CUP, amb qui formen coalició per als Consells Comarcals i la Diputació. Ja sigui com a Guanyem o com a CUP han estat presents a l’Ajuntament durant les darreres tres legislatures. Entre els seus principals referents es troba Guanyem Badalona, amb la que Dolors Sabater va ser alcaldessa entre 2015 i 2018, o de la CUP de Berga i Celrà, que també ostenten actualment aquestes alcaldies, amb una ampla representació en nombrosos municipis arreu de Catalunya, tot i no tenir representació a l’Ajuntament de Barcelona.

Amb el 19,1% dels vots ara fa quatre anys van ser la segona força municipal a Girona, amb sis regidors, uns resultats clarament superiors als que aconsegueix la CUP gironina a les eleccions al Parlament (10,8%) o al Congrés dels Diputats (10,9%). Lluc Salellas, cap de llista de Guanyem Girona, membre de la CUP i regidor els darrers 8 anys, repeteix també com a candidat a l’alcaldia.

A banda de compartir el nom de Girona a la candidatura, no sembla que els programes de les dues opcions polítiques siguin massa diferents, ja que ambdues defensen clarament polítiques progressistes i d’esquerres, si bé Guanyem dona suport a l’independentisme i els Comuns al federalisme. Les possibilitats de formar part de governs municipals d’uns i altres dependran lògicament dels resultats electorals, però també de la capacitat de fer pactes amb la resta de les forces d’esquerres, donant per fet que cap dels dos ho farà amb Junts, PP o Vox, i que els acords als que puguin arribar amb PSC o ERC poden ser decisius per a al futur govern de la ciutat.