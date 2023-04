Els favors de Borràs a Junts i ERC

Algú pensa que Laura Borràs no passarà el mateix tràngol que amb anterioritat van viure Quim Torra i Pau Juvillà? Tothom sap quin futur li espera a la presidenta suspesa de la Mesa del Parlament de Catalunya. Ella, la primera. Per això esgota totes les reserves hagudes i per haver intentat obrir una nova guerra entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Borràs hauria de saber que a hores d'ara, el conflicte està tan immunitzat que ja no serveix de res, més enllà d'omplir minuts de ràdio i televisió i pàgines de diaris. Ella es desfoga a Twitter fent veure que pressiona a Alba Vergés i ERC li dona peixet contestant-la, tot i que no li caldria, i aprofita per recordar que l'afer que l'ha portat a la condemna no va d'idiologies, ni d'independències, sinó que es tracta simplement de corrupció.

És curiós que el gripau del cas Torra se'l va menjar Roger Torrent, però el del cas Juvillà li va petar de ple a Laura Borràs. I encara que va recórrer a tots els subterfugis possibles per intentar fer veure que ella era l'última interessada en cessar el diputat de la CUP, no va tenir altre remei que acatar el que li estaven manant. O sigui, que allò que havia dit desenes de vegades de Torrent, s'ho podia aplicar perfectament ella sense cap coma de més. Per això sap que es quedarà sense acta de diputada perquè, per molt que repeteixi que la mesura és antidemocràtica, la Junta Electoral Central (JEC) li pot treure encara que no hi hagi una sentència ferma.

«Ella ja ha vulnerat els meus drets. Deliberadament. Premeditadament. Injustament. Antidemocràticament. I si té una mica de consciència, ho sap. I la gent també. A Igualada, especialment». Aquest és el tuit de Borràs i aquest el de la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta: «"Deliberada, premeditada, injusta i antidemocràtica". Bons adjectius per definir la corrupció. De nou, us equivoqueu d'adversari atacant els altres per una causa personal. Una llàstima. En defensa del Parlament, sempre. En contra de la corrupció, també». Molt bé. Ja s'han dit el que s'havien de dir i la vida al Parlament continua, com ho farà aquests deu dies que la JEC ha donat de termini a la cambra catalana per respondre sobre la situació de la presidenta suspesa i ho continuarà fent el dia que es retiri l'acta a Borràs.

Aquesta guerra de tuits no serà l'últim foc d'artificis que veurem els pròxims dies. Molt probablement, Borràs i els seus seguidors tenen dinamita guardada, tot i que saben perfectament que l'inevitable acabarà succeint. Ens tindran entretinguts. En realitat, tant Esquerra com els pragmàtics de Junts, utilitzen el cas de la presidenta suspesa del Parlament per calibrar en quina situació està cada un dels dos partits. ERC, contestant el tuit en boca de la portaveu, fa un favor a JxCat perquè posa al seu lloc a la dirigent, però no a la formació, malgrat que ella n'és la presidenta. És sobradament conegut que Jordi Turull esperava la sentència -que sabia que seria en el sentit que finalment ha estat- per posar ordre i començar a reconstruir. No ho té fàcil, però per algun lloc s'ha de començar. I Borràs, amb les crítiques a Vergés, fa un favor al partit de Pere Aragonès perquè l'obliga a situar-se en contra d'ella, però no de Junts.

En política, les hipèrboles -o la conjunció dels astres, és igual- sovint acaben generant situacions que mesos, setmanes o dies abans semblaven impossibles. Per això, si Turull pren el control total de Junts, pot ser un bon moment per restablir relacions entre els dos partits majoritaris de l'independentisme. Si això es produeix, el panorama cara a les eleccions autonòmiques pot canviar radicalment, gràcies als «trapis» de Borràs.