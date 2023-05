Juguem a trens o a oposicions?

El funcionament de Rodalies forma part dels desastres endèmics que hem de suportar. El govern espanyol va optar fa anys per la construcció d’una xarxa radial de trens d’alta velocitat que connectessin la perifèria amb el centre i va deixar desemparada la xarxa de proximitat. Justament durant la construcció de la línia de l’AVE es van accentuar els problemes a Rodalies, fins al punt que les incidències, els retards i el mal servei es van convertir en notícia de portada de forma recurrent. Mentre hi havia els problemes s’argumentava que quan finalitzés la connexió Madrid-Barcelona s’acabarien bona part de les incidències. Però el temps ha demostrat que no era veritat perquè la infraestructura, que depèn d’ADIF, té moltes deficiències i els trens, que depenen de Renfe, a la majoria de línies no són cap joia.

Ara mateix l’escàndol el protagonitza l’avaria a l’R2 Sud per l’incendi d’un quadre de senyals a Gavà. El fet que es tracti d’una línia amb un volum de passatgers molt alt ha fet saltar totes les alarmes, tot i que no cal descartar que la proximitat de les eleccions contribueixi a l’escalfament dels ànims, perquè ja se sap que en política es pot treure avantatge tant pels èxits propis com pels errors dels altres.

I en aquestes estem. Des del govern de la Generalitat s’esquincen les vestidures pels incompliments de Renfe. De la mateixa manera que els partits de l’oposició, encapçalats pel PSC, no van trigar a fer llenya de l’arbre caigut quan varen veure el fiasco de les oposicions organitzades pel govern d’ERC.

Es nota molt que uns i altres volen passar d’esquitllentes dels propis errors i abraonar-se en els responsables dels errors aliens. Ja abans de l’avaria de Renfe, Gabriel Rufián va anunciar que demanarien la reprovació de la ministra de Transports, la catalana Raquel Sánchez, per la mala gestió del sistema de Rodalies. I només va faltar l’avaria a R2 Sud perquè juntament amb EH Bildu fessin efectiva l’amenaça i presentessin al Senat una moció de reprovació a la ministra. En relació a les oposicions, el PSC considera insuficient la destitució de la directora general de Funció Pública, «perquè l’organització va ser un desastre intolerable» que demostra la falta de capacitat organitzativa de l’executiu i creuen que la responsabilitat és del conjunt del govern. I amb això no estan sols, perquè des de JxCat, ex soci de govern d’ERC, Jordi Turull va dir que «s’està institucionalitzant la incompetència». Des de la CUP, un altre grup que forma part de la dita majoria del 52%, també veuen insuficients les explicacions del govern. I els Comuns opinen el mateix.

En les crítiques als problemes de Rodalies Salvador Illa tira pilotes fora i reclama a Pere Aragonès que compleixi els acords, especialment els del Quart Cinturó entre Sabadell i Terrassa. Mentre que Pere Aragonès es defensa del fiasco de les oposicions dient als socialistes que d’errors sistemàtics se’n poden veure puntualment a Renfe i que el govern central no demana disculpes ni assumeix responsabilitats diàriament.

No cal ser endeví per assegurar que tant l’avaria de Renfe com el caos en les oposicions són problemes sobrevinguts que cap dels partits que en tenen les competències voldrien que haguessin passat. Però han passat i el que cal és posar tots els elements per diagnosticar-ne els motius. No s’hi val donar-ne la culpa a un llamp escadusser que ves a saber si va existir mai o a una empresa externa per haver organitzat les proves de forma negligent.

Cal anar a l’arrel del problema per evitar que un altre dia pugui tornar a passar una cosa semblant i no emparar-se en l’excusa infantil del «i tu més», com acostumen a fer tots els partits.