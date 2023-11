L’alcalde no va a missa

El títol d’aquest article és una conya, perquè és una no-notícia. La major part de la ciutadania tampoc no hi va i l’alcalde Salellas no tenia cap obligació de calçar-se les espardenyes de mudar per anar el dia de Sant Narcís a la missa en honor de Sant Narcís, acte molt concorregut de les Fires de Sant Narcís.

La Constitució, que tant poc agrada al seu partit, diu que vivim en un estat aconfessional (no van aconseguir que digués laic, que estaria millor, però per cas és similar). Aquí al costat, a la República Francesa, tenen molt clar què és un estat laic, que és un dels avenços de la societat moderna i plural. I això no impedeix a les autoritats franceses ser molt considerades amb les pràctiques religioses de ciutadanes i ciutadans. Una cosa no treu l’altra.

Si es vol menystenir de l’Església Catòlica, un pot treure el memorial de greuges i no voler saber res amb una institució que ha tingut casos tan greus de pederastes amagats per bisbes i que va cristianitzar Amèrica a cops de creu, va torturar i cremar dones acusades de bruixeria o va beneir creuades sagnants. Si es vol ser contrari al clero, segur que hom troba arguments.

La incompareixença a l’acte de l’alcalde –a diferència de tots els seus predecessors des que es va recuperar la democràcia– no és una ofensa a l’Església de Roma, ni una ofensa a la Conferència Episcopal Espanyola, ni tan sols al bisbat. El que sí és, és una desconsideració –ofensa, potser seria exagerat de dir– a l’Església de Girona, entesa com un col·lectiu format per molta gent diversa de la ciutat, vinculada a parròquies, comunitats i entitats que, per exemple, posen el plat a taula a moltes famílies desfavorides i donen ajuda i consol a dones i homes sense preguntar si estan batejats, a més de ser dipositaris de la fe dels seus pares i d’una patrimoni cultural, artístic i monumental bimilenari. És a aquests als que ha faltat l’alcalde que, segurament de manera honesta, pensa que seria una hipocresia presentar-se a la missa. I en això, crec que s’equivoca. Perquè no consta que ningú de l’Església de Girona reivindiqui les atrocitats que he esmentat. Estic segur que l’alcalde coneix bé l’Evangeli i, potser, una relectura li faria veure que el seu contingut no està molt allunyat de les seves idees. I, si l’any vinent s’hi afegeix, estarà molt bé. I si no, doncs, tampoc no passarà res. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.