Quin error, don Pedro!

Em refereixo a l’anunciar amnistia respecte dels generals, comandants, tinents, sergents i soldadesca que tingueren participació activa en els fets que portaren al Parlament de Catalunya a declarar la independència d’aquesta nació cultural respecte de l’estat nació anomenat Espanya. Sé que amb el títol que he posat, em pot passar el mateix que a l’historiador Ricardo de la Cierva amb l’article que va publicar al diari El País el 8 de juliol de 1976 –¡Qué error, que inmenso error! – quan es va fer pública la designació pel rei Joan Carles I del candidat Adolfo Suárez González com a president del Govern: Que m’equivoqui i molt. Lògicament amb una diferència notable: En Suárez, tanmateix, el va fer ministre de Cultura anys després en un gest que avui cap dels polítics líders faria perquè la rancúnia s’ha instal·lat en l’esfera pública i es porta allò de qui la fa, la paga, i, per tant, un servidor no sortirà mai ni tan sols a les atzaroses travesses de bars, societats culturals i esportives, grups de castellers i excursionistes o simplement casinos. Avui es porta l’instint criminal, a la política, del qual tan buit anava el gran arquitecte de la democràcia espanyola, en Suárez. Qui diu espanyola, diu catalana.

Tot i que encara no hem llegit l’aventurada proposició de llei que han de signar els portaveus dels grups parlamentaris que pretenen investir a Pedro Sánchez com a president de l’Executiu central, ni aprovant-la no serà el cas d’una elecció que asseguri la governabilitat al llarg dels quatre anys que com a màxim dura una legislatura, adverteix el pontífex Oriol Junqueras des d’ERC. Tampoc serà un xec en blanc diuen els de Junts per Catalunya, però encara més junts per a nosaltres, que la bossa sona, mentre el PNB calla, però pensa el mateix donat que té eleccions autonòmiques tot girant la cantonada. Bildu fa el xerrameca, però li passa el mateix si aspira a guanyar-les. I la resta de la no santa inquisició política, doncs ídem, com és el cas de Podem si cap de les seves miembras no es troba asseguda en el Consell de Ministres. Aquí tothom vol estar a la sala de comandament, però mentre un –Pedro Sánchez– vol restar-hi a perpetuïtat, com un Francisco Franco qualsevol, la resta orienta la seva estada en el poder o en co-poder tot mirant que un okupa poca-solta no li prengui cadira, jardí i casa, per aquest ordre.

Fa unes setmanes que vaig deixar escrita en aquestes pàgines la meva disconformitat sobre la llavors futurible amnistia. Ho vaig fer en termes estrictament jurídics o millor dit, constitucionals. Continuo pensant el mateix malgrat haver-ne llegit d’altres que, segons la llei de lleis no ho prohibeix de manera expressa i a què a més a més és flexible, asseveren el contrari. Em ratifico en la meva interpretació de la llei de lleis una vegada llegida la doctrina del Tribunal Constitucional i comprovar que allò dit aquí el dia 9 de setembre passat es troba en la mateixa, cosa que no necessàriament ens anticipa que els actuals membres de l’esmentat Tribunal donin per bons els arguments que exposaren els seus antecessors que ho foren al marge de l’actual context.

Parlem ara des de l’òptica política. Abans de res s’ha de recordar les moltes vegades que el mateix Pedro Sánchez va negar la possibilitat d’una amnistia respecte de l’aixecament civil i polític contra la integritat de l’Estat, els seus autors, els seus seguidors, els seus col·laboradors, els seus saltejadors i els seus activistes de tota mena, inclosos els que varen incendiar contenidors, destrossar mobiliari públic, atrotinar comerços privats, aixecar vies de tren, prendre estacions, bloquejar carreteres i tota mena d’heroïcitats –en varen dir– impròpies (i perseguibles judicialment) d’una societat civilitzada. Qui diu en Sánchez, diu la seva ministra María Jesús Montero Cuadrado i el seu antic ministre de justícia Juan Carlos Campo Moreno, designat pel Govern com a magistrat del Tribunal Constitucional. Els whatsapps i les xarxes van plenes de manifestacions seves contràries a l’amnistia tot cercant l’emprenyament dels que s’ho varen creure. Però com que avui la mentida es cotitza a l’alta, no passa res. Per altra banda, malgrat que en Sánchez i companyia venen predicant ara que no pas abans que l’amnistia és en benefici del conjunt d’Espanya i no pas un cromo a intercanviar per assegurar-se la investidura del primer la veritat, l’autèntica, és que en Sánchez vol continuar vivint al Palau de la Moncloa al preu que sigui. Com deia aquest savi que s’anomena Lluís Foix fa pocs dies a La Vanguardia, «que la investidura del Govern d’Espanya depengui de la voluntat d’un pròfug de la justícia espanyola no està escrit a cap novel·la de Graham Greene o John le Carré», però «això pot ocórrer els pròxims dies com la gran paradoxa de la història recent». Una gran imbecil·litat on el PSC pot perdre bous i esquelles en mans del PP i de Vox a les pròximes eleccions autonòmiques catalanes. O així m’ho sembla, atès que no pocs votants seus, singularment aquells que amb els fets d’octubre de 2017 giraren cap als socialistes, no ho entenen i mai no ho acceptaran.

L’amnistia ens és venuda pels socialistes i pels de Sumar/Podem com una necessitat per a resoldre el vell problema català o bé com a instrument per pacificar definitivament Catalunya, però no som pocs, crec, els que pensem que ni és així ni serà així. Els independentistes i gèneres afins, JxCat, ERC i CUP entre d’altres, ni fan aquest mateix discurs ni s’espera que el facin. Per a ells, és l’Estat qui ha de demanar-los perdó, i no pas ells qui han de dir amb veu alta que mai més tornaran a fer la bestiesa que va partir la societat catalana en dues. Més aviat ens anuncien que «ho tornaran a fer» per necessitat històrica. És així com es concilia Catalunya amb Espanya i Espanya amb Catalunya per dir-ho de manera indeguda però ortodoxa per als independentistes? Ni en somnis m’ho crec.

No sé, com diu el meu admirat Foix, si els inspiradors d’aquestes estratègies divergents s’han inspirat en Maquiavel i la seva reflexió quan escriu que «els homes obren el mal, llevat que la necessitat els obligui a obrar el bé», però sí que crec saber que el problema de fons és la claudicació de l’Estat davant els independentistes. I això només més guerracivilisme ens pot portar a Catalunya, terra on els bandolers disposen de monuments i de llibres fets en honor seu.