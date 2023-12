Els sants innocents (Mt 2, 13)

Aquets dies veiem imatges esgarrifoses de famílies de Gaza, fugint amb les criatures del foc de l’exèrcit d’Israel, desplaçant-se cap el sud de la franja, on trobaran la porta de Rafah, a la frontera amb Egipte, custodiada i tancada. Veient-les, m’ha vingut al cap un passatge de l’Evangeli segons Mateu que explica que en els primers temps de vida de Jesús, Josep va rebre una revelació en somnis: –Lleva’t, pren el nen i la seva mare, fuig cap a Egipte i queda-t’hi fins que jo t’ho digui, perquè Herodes buscarà l’infant per matar-lo. (Mateu 2, 13. BCI).

Herodes, dit el Gran, era un monarca titella de l’imperi, amb bones relacions amb la metròpoli romana, que no en va fer prou d’ordenar la mort de qui considerava el seu enemic sinó que va decretat –si fem cas al text evangèlic– que executessin tots els nens de la regió de menys de dos anys. Segurament ho va considerar com a danys colaterals inevitables. És el que es coneix com la matança dels sants innocents.

La setmana passada Pedro Sánchez, va fer emprenyar al successor d’Herodes afirmant que l’estat d’Israel té dret a defensar-se del terrible terrorisme de Hammàs, però no a costa de carregar-se la mainada de Gaza i fer-ho pagar a la població civil. Qui no signa aquesta afirmació? Dies després es va reafirmar en les seves declaracions a Ràdio Nacional i el govern de Netanyahu, ofès, va cridar a consultes els ambaixadors. I, a sobre, la dreta espanyola, que representa que és molt patriòtica, en comptes de tenir sentit d’estat i recolzar-lo, encara li ho va retreure. Quina vergonya!

Aquest no és un escrit pro-palestí ni anti Israel. El problema oceànic que tenim a la regió del Pròxim Orient és de mal arreglar i cal sumar molt de talent polític i diplomàtic per a solucions futures. El meu és un escrit contrari als reis Herodes, als que volen matar mosques a canonades, als que deprecien el principi que diu que una injustícia mai no es pot arreglar amb una altra injustícia. Mentrestant, els caps dels bàndols enfrontats ens fan arribar la seva propaganda –Em sembla que tan val en Pere com en Pau– a l’hora que el diari The NY Times informava a portada fa pocs dies que el Mossad –l’eficaç servei d’intel·ligència israelià– fa mesos que tenia notícia de la preparació d’un atac de Hamàs. No cal ser un gran estratega per sospitar que ens trobem davant d’una guerra programada. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.