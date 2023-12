No voldríem pas posar més llenya al foc de la que ja crema, però després d’un any i mig sense bisbe, ara que s’hi ha afegit el traspàs del bisbe emèrit –només faltava això– es renoven per arreu els comentaris sobre l’adveniment del nou bisbe i això no fa cap bé a l’església gironina. Els comentaris, sobre si serà aquell o l’altre, que van sonant fins i tot entre els mateixos capellans.

Els gironins no entenem què passa quan el Sant Pare, ja fa força, va escollir segons sembla, una terna per tal de decidir, quin, d’entre ells, estaria interessat en acceptar el càrrec i no entenem que costi tant. Com a mínim se’ns podria donar una explicació, per petita que sigui, de a que és degut el retard. Pensem que els fidels gironins hi tenim un cert dret, no? Podria ser, sembla, per Nadal, però manquen molts pocs dies. Ens faran gruar, fins al darrer moment? És un parer general.