Res canvia si res canvia. Durant les últimes setmanes hem pogut llegir aquest eslògan enigmàtic en cartells enganxats als vidres dels comerços o en pancartes a punts icònics de la nostra ciutat. Ahir finalment es va destapar el misteri. Des de l’Ajuntament de Girona vam poder explicar que la campanya s’havia impulsat des del consistori com a pas previ per presentar una proposta de ciutat que mira al futur: Girona Ciutat Circular.

Com a govern estem decidits a fer de Girona una ciutat referent en la lluita contra l’emergència climàtica i per això necessitem que les coses canviïn. Perquè el repte del canvi climàtic afecta la ciutat, al país i al món sencer i, per tant, necessita l’esforç i la voluntat de la ciutat, el país i el món sencer. Hem de canviar les maneres de fer col·lectives i individuals per assegurar un futur viable. No és un capritx, és una necessitat inajornable si volem que la Girona que deixarem als nostres fills i filles pugui garantir el seu benestar.

Per això, si la pregunta és “Com podem fer front al repte climàtic des d’una ciutat mitjana com Girona?”, la resposta és a través de la circularitat, un concepte estratègic que busca eliminar el malbaratament en totes les seves formes i prioritza la regeneració de la natura per assolir l’objectiu final: la sostenibilitat que garanteix una vida millor. Girona Ciutat Circular és un paraigua que ens permetrà englobar totes aquelles polítiques que estem impulsant i que impulsarem per liderar la lluita contra l’emergència climàtica i que es dividiran en cinc grans eixos: aigua, residus, energia, mobilitat i consum responsable.

Les actuacions que impulsarem en el marc de Girona Ciutat Circular aniran des de la instal·lació de plaques fotovoltaiques per avançar cap a l'autoabastament d'energia fins a accions contra el malbaratament alimentari. Però també treballarem per impulsar la Girocleta més enllà del terme municipal de Girona o per fer seguir liderant polítiques que ens permetin liderar l’estalvi d’aigua.

El canvi només esdevé fàcil quan es converteix en normalitat. Prohibir fumar a bars, hospitals i aules va ser un xoc per a molta gent, però gràcies a això ara tots vivim millor. Fer d’ús exclusiu per a vianants alguns carrers i places del centre de la ciutat va aixecar polseguera, però ara ningú tornaria a convertir la plaça U d’Octubre en un gran aparcament. O establir un sistema de reciclatge semblava una fita inassumible i ara la major part dels ciutadans ho fem amb naturalitat.

Res canvia si res canvia. Davant l’emergència climàtica tots som conscients que ens cal assumir aquest repte per aconseguir transformar el futur. Canviar ens permetrà que a la Girona d’avui s’hi visqui millor, però sobretot garantirem un futur viable per a la Girona que hi haurà d’aquí 10 i 100 anys. Fem entre totes i tots de Girona una Ciutat Circular. Fem entre totes i tots de Girona una ciutat que lideri el canvi imprescindible.

