Després de sis anys i mig defensant la presidència a l’exili, no puc defugir d’aquesta oportunitat. He decidit presentar-me a les eleccions al Parlament de Catalunya». Amb frases com aquesta, pronunciada en la seva conferència a l’Ajuntament d’Elna, Carles Puigdemont confirmava que vol tenir un paper a les eleccions del pròxim 12 de maig. Les expectatives electorals de Junts eren unes amb Rull/Turull/Nogueras/Giró de candidat; i són unes altres, notablement diferents, amb el polític d’Amer com a cap de cartell. Puigdemont manté el seu «ganxo electoral» en una part de l’independentisme i, com ha passat en altres líders polítics de diferents colors i èpoques, ho fa sense ni haver de presentar un full de serveis exitós ni aclarir gaire, per no dir gens, el que faria en cas de governar. A Elna, Puigdemont va tornar a parlar de «la celebració d’un referèndum d’autodeterminació» i va insistir en la necessitat «d’acabar la feina». Avui, però, dues setmanes més tard d’aquella conferència, Puigdemont encara no ha dit què pensa i què proposa sobre accés a l’habitatge, transició ecològica i energies renovables, sequera, immigració, educació, estat del benestar, pagesia...

Algú sap què pensa Carles Puigdemont sobre el projecte del Hard Rock? O sobre els Jocs Olímpics d’hivern? Pensa com Joan Canadell, i els sectors més lliberals de Junts, o té posicions més conciliadores amb els moviments ecologistes i les associacions de defensa del territori?

I sobre immigració i el creixement demogràfic de la Catalunya dels més de vuit milions, què en pensa Carles Puigdemont? El seu punt de vista és més proper a l’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, i el seu discurs de «no tinc cap obligació d’ajudar als que venen aquí a viure del cuento» O al de la també membre destacada de Junts Aurora Madaula que parla de «racisme, xenofòbia, discurs d’odi i aporofòbia» per referir-se a l’alcaldessa de Ripoll.

Continuem. Què pensa Puigdemont sobre el parc eòlic marí de Roses? I de la limitació de pisos turístics? O com veu el topall dels preus dels lloguers? I sobre les demandes de Revolta Pagesa? Té alguna proposta per millorar el sistema educatiu de Catalunya? En definitiva, què pensa Carles Puigdemont?

