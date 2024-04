Els irregulars finals de lliga del girona

Cada temporada té les seves peculiaritats, però hi ha un denominador comú en els últims exercicis del Girona: els irregulars finals de lliga, tirant a dolents en molts casos. En les últimes set temporades, només les dues amb Francisco a la banqueta han sigut bones, i ambdues disputades en unes circumstàncies anòmales a causa de la pandèmia: no hi havia públic als estadis. Catorze punts en les últimes vuit jornades de la 19/20 i vint-i-dos punts a la següent amb set victòries i un empat a la darrera jornada a Cartagena en un espectacular final de temporada que van estar a punt de culminar amb el retorn a Primera.

L’any de l’ascens a Primera amb Pablo Machín a la banqueta, el Girona, que va arribar al final amb la llengua a fora, només va sumar vuit punts: sort d’aquella penúltima jornada en la qual un empat beneficiava a Girona i Saragossa. L’any del debut a Primera, tot i el gran rendiment de l’equip, tan sols 7 punts de 24 (de fet, van ser 9 de 30 en les últimes deu jornades). El desastre més gran va arribar l’any següent, amb Eusebio a la banqueta: tres punts (victòria contra el Sevilla) a les últimes vuit jornades que van conduir l’equip al descens.

Amb Míchel, el balanç ha sigut discret: 10 punts de 24 la temporada de l’ascens i 11 l’any passat, amb només dos empats a les últimes cinc jornades que van impedir que l’equip es classifiqués per primera vegada per jugar una competició europea. Serien suficients aquest any 10/11 punts per jugar la Champions? No està clar. La classificació serà molt cara, amb l’Atlètic de Madrid i l’Athletic de Bilbao jugant a un gran nivell, sobretot a casa. Igual que el Girona, han flaquejat a fora a la segona volta. De les 23 lligues que s’han disputat en el segle XXI, només en nou han sigut necessaris 70 punts o més per entrar a la Champions. Les més cares van ser les temporades 2014-15 (València) i 2020-21 (Sevilla) amb 77 punts. La més barata, la 2011-12, quan el Màlaga només va necessitar 58 punts per entrar-hi (va ser la lliga dels 100 punts del Madrid). Aquest any, sembla que el llistó se situarà pels 77, que vol dir que el Girona n’hauria de sumar la meitat (12) dels que estan en joc.

Si les lesions respecten a l’equip, sembla que el Girona pot arribar en un bon estat de forma a aquest tram decisiu de la lliga. És determinant poder recuperar plenament Yangel Herrera i que David López pugui jugar amb regularitat. Si Míchel pot disposar dels 14/15 jugadors que han format el bloc titular de tota la temporada, segur que l’equip tornarà a oferir la seva millor versió, malgrat la dificultat del calendari. Cert que hi ha futbolistes que acumulen molts minuts i que alguns han baixat un esglaó el seu rendiment, però els descansos per l’aturada de seleccions i la final de Copa (dos partits en un mes) haurien d’haver servit per recuperar energies.

Subscriu-te per seguir llegint