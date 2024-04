MAT derrotada

Durant l’any 2005 el debat sobre el traçat de la MAT de 400 kV que havia de connectar amb França va ser molt intens, acabant amb un tram soterrat en corrent continu entre Santa Llogaia, a l’Alt Empordà, i Baixàs, al Rosselló, en una connexió molt sofisticada de 72 km. Va ser l’única possibilitat que els ciutadans del Rosselló acceptessin la connexió. Els arguments eren els de sempre: per què cal donar electricitat als espanyols, a quins interessos serveix una línia així, el que cal és no utilitzar tanta electricitat, només se’n beneficien les multinacionals oligopolístiques... Aquella línia es va fer, amb l’oposició dels contraris, sovint amb patacades amb la policia. Es va construir la subestació de Bescanó, es va compactar la línia de 400 kV amb la de 220 kV fins la subestació de La Farga, a Sant Julià de Ramis, es va compactar la línia de 400 kV amb la de 132 kV des de la Farga fins Santa Llogaia i es va construir el complex de Santa Llogaia de transformació de corrent altern a continu.

El mateix projecte contemplava un ramal des del Sobirà fins la subestació al polígon industrial de Riudarenes per alimentar la línia de tren AVE. Els arguments contraris van ser els mateixos: la línia no cal per alimentar l’AVE, a la Costa Brava Sud i a l’Alt Maresme no els cal més potència, el que cal fer és disminuir la demanda elèctrica... L’administració de la Generalitat no va ser tan contundent com amb la connexió per La Jonquera i va dubtar a fer el ramal. Tot i això, el govern tripartit, amb el conseller d’Indústria Jordi Valls, va lliurar el traçat definitiu al ministeri per garantir la potència de curtcircuit suficient per la circulació de trens i per millorar el subministrament de la zona sud de les comarques de Girona. El tram proposat era de 17 km, anant directament del Sobirà fins a Riudarenes, descartant un traçat de 27,6 km que passaría per Aiguaviva, Bescanó, Caldes de Malavella, Riudellots de la Selva, Sils, Vilablareix, Vilobí d’Onyar i Riudarenes. El segon traçat era de 21 km, passant per Bescanó, Brunyola, Vilobí, Sils i Riudarenes. El govern va triar el primer traçat de 17 km perquè evitava la proximitat a qualsevol nucli de població i urbanització (2,5 km de distància a Santa Coloma i 1 km a Riudarenes, no afectava cap espai natural protegit (PEIN o Xarxa natura), perquè transcorria per un entorn amb un nombre reduït d’edificacions disperses, garantint distàncies superiors als 100 m a les edificacions, no existia cap conflicte amb l’aeroport i permetia reduir els possibles impactes visuals pel fet que l’orografia és sinuosa. La nota era de 26 de juny de 2006.

L’AVE va passar amb la poca freqüència que porta avui i la gent va dir, veus, com no era necessària per alimentar el tren? La Costa Brava va rebre una nevada el 2010 que va fer caure part de la mitja tensió, moment que va fer recordar la necessitat del ramal de Riudarenes que alimenti el node de Tordera. El projecte va quedar somort fins que la sequera ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de tenir més potència per dessalar aigua a Blanes. Això ha fet que s’entengui més la necessitat de la línia: si no hi ha energia, no hi ha aigua. Poc a poc aniran passant més trens per la línia de l’AVE, simultaniejant passatgers amb mercaderies, moviment que s’està despertant, i la línia cada vegada serà més necessària per alimentar el tren.

En aquest context la conselleria d’Acció Climàtica, dissabte passat va presentar un nou trajecte, segons ella consensuat amb tothom. Aquest nou traçat és semblant a l’últim dels 3 presentats el 2006, amb una correcció. Com que afecta la línia de vol de l’aeroport, es soterrarà durant els 2 km que l’afecta. I, per fer-ho, es transformarà la tensió de la línia de 400 kV a 220 kV. Així neix una altra subestació de transformació a 1,8 km de Santa Coloma, a tocar de la C-25, on hi ha una planta de compostatge. D’allà sortirà a 220 kV passant per davant de Santa Coloma Residencial a una distància de 280 m, es soterrarà a Can Freu per tornar a sortir quan troba la línia de 132 kV que va de Sant Celoni a Salt. En aquest punt la proposta preveu compactar les dues línies, la de 220 kV i la de 132 kV fins arribar al polígon de Riudarenes, on hauran de canviar el transformador de 400 kV d’Adif per un altre de 220 kV.

El nou traçat té un impacte infinitament major al de 2006 perquè afecta un munt d’habitatges, tant els de Santa Coloma residencial, com els de Vallcanera a una distància de 150 m, com Serramagra a 140 m, com a Riudarenes i a Mallorquines, amb unes torres gegantes com les que van de Bescanó a Santa Llogaia. En aquell projecte vam aprendre que compactar, enlloc de ser positiu, és negatiu, perquè l’impacte de les torres compactades és molt més gran. Aneu per l’autopista prop de Bàscara i ho veureu.

Crec que és molt millor el traçat de 2006 previst pel govern Tripartit, amb poca afectació en comparació al nou traçat. I, si el govern es veu valent per soterrar 2 km en l’afectació de l’aeroport, per què no pot tornar a soterrar al pas de Santa Coloma Residencial o per Vallcanera?

L’alcaldessa de Santa Coloma es va referir de forma eufòrica al nou traçat dient que havien derrotat la MAT, només li faltava dir: «en el dia d’avui, captiu i desarmat l’exèrcit elèctric, les tropes Nimby han aconseguit els seus últims objectius. La MAT s’ha derrotat.» Com va passar aquell 1 d’abril de 1939, la història demostra que actuar de forma barroera, moguts per eslògans No a la MAT, prendre decisions per no haver d’acceptar que el traçat original era el correcte, porta a errors que encara faran més difícil l’execució de la línia.

I no cal oblidar que la dessaladora és urgent pels propers anys. Tot i que el traçat ha estat acceptat pel Ministeri, correm el risc que els hotelers de Lloret, Blanes, Malgrat, Pineda i Calella, no només posin les seves dessaladores en els propers anys, sinó també els grups electrògens adients per fer-les anar. Aquest any ja tenim el primer senyal i no esperaran al 2035 per culpa de les tropes Nimby i uns governs que no han estat capaços de resoldre els problemes més urgents.

Subscriu-te per seguir llegint