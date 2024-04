Està de moda. El Girona FC està de moda, no n’hi ha cap dubte. Ho està en tots els sentits. Cada vegada són més els seguidors que aglutina l’equip gironí i cada vegada és més gros l’altaveu que té en els mitjans de comunicació, tant nacionals, com internacionals. I enmig de tot això, i aprofitant que dimarts és Sant Jordi, el club també està de moda en l’aspecte literari.

Ara fa just un mes, el periodista de Catalunya Ràdio Eduard Solà va presentar el llibre 100 motius per ser del Girona FC, resumin en cent raons la idiosincràsia de l’entitat de Montilivi. Aquesta mateixa setmana, el director de l’Esportiu Xevi Masachs ha presentat el llibre Endavant Girona, que recull les claus de l’èxit que ha tingut en la darrera dècada, no només el club de futbol, sinó també els dos de bàsquet i el d’hoquei patins que hi ha a la ciutat i que també competeixen a les seves respectives màximes categories.

Segurament per això, el també periodista de Catalunya Ràdio Xevi Soler, recollia aquests dies en el pòdcast Girona reservat, tota la biografia que ha permès escriure el bon moment de l’equip gironí en els darrers anys.

Un dels primers llibres que en aquest sentit varen veure la llum va ser el titulat Camí cap a Primera, del fotoperiodista Eddy Kelele, que resumia en imatges els ascensos de l’equip, des de Segona B a Primera.

Més centrat en els anys daurats, amb l’arribada a la màxima categoria va editar-se el llibre Girona, un equip, una afició i una ciutat de Primera, del periodista de RAC1 Albert Bassas. En la mateixa línia, el també periodista del Diari de Girona Jordi Bofill va ser l’autor del volum Els millors anys de la nostra vida, centrat bàsicament en els intents i l’èxit posterior del primer ascens a Primera, de la mà de Pablo Machín.

Xevi Soler també recordava que, sense ser específicament dels temps actuals, a inicis d’aquesta temporada també es va presentar el llibre Xavi Agustí, futbol d’autor; que resumeix la figura d’un dels tècnics i personatges més emblemàtics de la història del club gironí.

Segons Soler, llibres tots els explicats, amb molt contingut actual, però que no haurien d’amagar els diferents volums de la Història del futbol a Girona, escrits en el seu dia per l’exjugador i historiador del club Jaume Curbet, que han esdevingut autèntiques enciclopèdies per conèixer el camí recorregut per l’entitat gironina des del seu naixement el 1930.

També es feia referència en aquesta llista a altres línies editades, com ara el Llibre per pintar, indicats pels més menuts; FC Girona Turning Point, llibre sobre l’evolució tàctica de Michel; o Tapes Gironistes, que pretén ser un llibre de tapes gastronòmiques, amb noms d’exjugadors del club.

Sigui com sigui, el Girona FC s’ha posat de moda i aquesta diada de Sant Jordi també estaran de moda Eduard Solà i Xevi Masachs, que ho tindran bé per signar molts autògrafs, ja que els seus respectius llibres estan cridats a ser dels més venuts. Plomes més que encertades per explicar el boom blanc-i-vermell.