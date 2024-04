Per la restitució de Medinyà!

Medinyà avui és, en termes institucionals, una entitat que pertany a Sant Julià de Ramis. No sempre va ser així. Durant segles, va ser un poble independent. Fins que va arribar el Decret del 1972 rubricat pel mateix Generalísimo i «l’ordeno y mando» propi de la Dictadura va situar Medinyà dins Sant Julià de Ramis. I la mentida de la «incorporació voluntària» d’un municipi a l’altre continua ressonant fins als nostres dies. I això és absolutament inacceptable. Res del que va passar a cap dels plens dels municipis d’aquest país l’any 72 es pot catalogar d’acte voluntari, ni molt menys d’expressió del sentir popular, i per tant, ha de ser tractat com el que va ser, com un acte de submissió i imposició sota l’amenaça de repressió.

Tot i els anys passats des d’aquesta incorporació forçosa, el poble de Medinyà continua reivindicant de forma unànime el seu dret a ser restituït com a municipi. Més de 50 anys no han esborrat un sentiment compartit entre els seus veïns i veïnes que la decisió presa al 72 no va ser la seva decisió i que per tant el que calia era, i és, actuar en la mesura que els hi ha estat possible com a un poble més del Principat. Els esforços fets per molts col·lectius, com el col·lectiu pro Medinyà independent i persones a títol individual són un exemple de persistència en allò que és just.

Altres noticies de Montserrat Vinyets

És hora revertir aquesta situació. No es tracta de crear cap nou municipi i enfangar-nos en la laberíntica normativa sobre règim local que posa constants pals a les rodes a qualsevol iniciativa de situar nous pobles al mapa català. Es tracta d’aplicar els principis de veritat, justícia reparació i garantia de no repetició que constantment es repeteixen per afrontar els processos transicionals que s’obren després dels règims autoritaris. I ja és hora que s’obrin verdaders processos, perquè el que fins ara hem tingut a casa nostra han estat operacions cosmètiques i poc més, perquè la transició va ser bàsicament fer-nos empassar cullerades de desmemòria. I la reparació, en el cas de Medinyà, passa per la seva immediata restitució com a municipi.

Des de la CUP havíem presentat una esmena a la llei de memòria històrica pensada per a Medinyà que s’estava tramitant al Parlament, però la finalització abrupta de la legislatura va fer que la mateixa no pogués ser ni discutida entre els diferents grups, que de ben segur que també compartien perquè la posició municipal en aquest sentit és incontestable. Però la propera legislatura serà, sens dubte, la que veurà un Medinyà independent.

A l’àmbit local, Som Poble 1972 va reactivar les esperances del poble després de les eleccions municipals amb una llista formada íntegrament per persones de Medinyà que van obtenir prop de dos de cada tres vots al poble. Després de la presentació d’esmenes al Parlament, es va aprovar per unanimitat al ple de Sant Julià de Ramis una moció que deixava clar que la posició del consistori és contribuir a la restitució. Des de llavors, diversos municipis del Gironès, el Pla de l’Estany i l’Empordà estan seguint el mateix camí fent extensible una causa tan justa com necessària.

Subscriu-te per seguir llegint