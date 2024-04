Una de freda i una de calenta, aquesta setmana a Girona. Una per aplaudir i l’altra per tocar-los el crostó. Perquè la mateixa ciutat que és capaç d’organitzar un Sant Jordi modèlic, tornant l’ànima de la festa al cor del Barri Vell, també és la mateixa que tanca un mateix dia quatre grans aparcaments per fer-hi una neteja profunda. No hauria sigut més lògic fer-ho en dates, o horaris, diferents, per tal de mantenir alguna alternativa per als conductors que, segurament, no deuen necessitar un lloc per estacionar el cotxe per caprici?

Tornant a Sant Jordi, treure la pols de la Copa de les parades de llibres, roses i entitats per tornar-les al centre, a la plaça Catalunya, el carrer Nou i la Rambla, ha sigut un encert incontestable. També col·locar les dels polítics concentrades a la plaça del Vi, on no molestin. Girona, penso, ha trobat la fórmula definitiva per un Sant Jordi multitudinari i, a la vegada, còmode per als ciutadans.

El que ja no té tanta lògica és que l’Ajuntament tanqui demà quatre grans aparcaments gratuïts de terra per fer-hi una neteja intensiva, ni que els calgués bany i massatge. En els quatre espais, estarà prohibit aparcar-hi fins les tres de la tarda del dimarts 30 d’abril. Es perdran, de cop, entre 400 i 800 places.

