Vint-i-cinc

El Girona FC jugarà avui el partit número sis-cents setanta-vuit, des que l’agost de 2008 va debutar a la LFP, amb aquella primera temporada a la LFP.

Les estadístiques diuen que dels partits esmentats, cent cinquanta dos s’hauran jugat en les quatre campanyes a Primera, mentre que els altres cinc-cents vint-i-sis hauran estat repartits en les dotze temporades viscudes a Segona A. Per filar més prim, d’aquests últims, cinc-cents quatre corresponen a la lliga regular i vint-i-dos a les diferents promocions d’ascens disputades contra l’Alcorcón, l’Almeria, el Saragossa, el Còrdova, l’Osasuna, l’Elx i el Rayo Vallecano. Vaja, que sense voler-ho el Girona FC comença a tenir una bona història en el futbol professional modern.

De fet, aquesta trajectòria en color trenca amb una història que col·locava el club gironí en categories de segona fila. Cal recordar que de les noranta-quatre temporades completes des de la creació del club, quaranta-quatre havien vist l’equip a Tercera divisió. En el segon lloc del rànquing hi ha la Segona A, amb un total de vint-i-quatre campanyes, entre les dels anys trenta, quaranta, cinquanta i l’actual. Aquí cal afegir-hi tretze cursos a Segona B, sis a categories regionals, els quatre anys de Primera i tres campanyes sense jugar quan va haver-hi l’aturada de la guerra civil.

Centrats en la Primera divisió, l’equip ha sumat fins avui dia seixanta victòries, amb trenta-cinc empats i cinquanta-sis derrotes, números als quals s’haurà d’afegir el resultat d’avui per completar els esmentats cent cinquanta dos encontres a la màxima categoria.

I després de la trajectòria d’enguany, no hi ha dubte que aquest és el curs més brillant dels quatre a Primera, ja que de moment s’acrediten vint-i-quatre victòries i només sis empats i set derrotes. Només en un dels anys de Segona, la campanya 14/15, es va arribar al mateix nombre de triomfs en la lliga regular, però en aquella ocasió amb quatre partits més disputats.

Per si no n’hi hagués prou, avui l’equip de Michel té l’oportunitat d’arribar a xifres mai assolides, com superar els vuitanta punts, arribar als vuitanta gols -ara en porta setanta-vuit-, o sumar quinze triomfs a casa i tancar la lliga amb només dos empats i dues derrotes com a local.

I per acabar amb els números en general, els setze darrers cursos es tanquen, a falta del matx d’avui, amb dues-centes setanta una victòries (60 a 1a + 211 a Segona A), cent vuitanta tres empats (35+148) i dues-centes vint-i-quatre derrotes (56+168).

Mirant només els partits de la màxima categoria, el Girona FC ha sumat dos-cents quinze punts de quatre-cents cinquanta-sis possibles. És clar que aquest vespre poden ser dos-cents divuit si cau la victòria contra el Granada, que significaria la número vint-i-cinc, xifra cal insistir, mai assolida fins en aquestes quinze temporades precedents a la LFP.

I això sense comptar que Dovbyk s’apunti de veritat a la festa i no acabi assolint el pitxitxi de Primera, fet que òbviament també seria nou per un jugador de l’equip de Montilivi.

Subscriu-te per seguir llegint