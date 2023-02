Prime Video ha anunciat la fi del rodatge de la seva nova sèrie original Romancero, una història de terror sobrenatural escrita per Fernando Navarro i dirigida per Tomás Peña. Produïda per 100 Balas (The Mediapro Studio), la gravació ha tingut lloc durant quasi 12 setmanes entre Almeria i Madrid. La sèrie, de sis episodis de mitja hora de duració, està protagonitzada per Sasha Cócola (Techo y comida) i Elena Matic, que debuta amb aquesta ficció al país. Completen el repartiment Ricardo Gómez (Cuéntame cómo pasó), Guillermo Toledo (Crimen perfecto), i la guanyadora del Goya Belén Cuesta (La llamada).