Mediaset España torna a confiar en Cristina Tárrega per presentar el seu nou programa. El grup audiovisual ha anunciat que la comunicadora es posarà al capdavant de La vida sin filtros, un nou format que acaba d’iniciar la seva producció on descobrirà alhora que els espectadors els temes que es tractin i els personatges que hi acudeixin per participar a cada edició. Produït per Unicorn Content, la productora d’Ana Rosa Quintana i Xelo Montesinos, en aquest nou programa, que també comptarà amb el periodista Carlos Garayoa, la presentadora s’enfrontarà a cada episodi sense guió ni informació a tot allò que els diversos testimonis aniran aportant.