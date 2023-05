Cop d’efecte de Mediaset. La companyia audiovisual ha adquirit els drets d’emissió en obert de la Kings League i la Queens League, tal com ha avançat en un comunicat. Després de revolucionar el món del futbol en el seu primer split i després d’omplir fins a la bandera l’Spotify Camp Nou en el seva gran final, Mediaset España emetrà a Cuatro diversos partits del segon split de la competició creada per l’exdefensa del Barça al costat del conegut streamer Ibai Llanos, així com de la seva primera edició femenina.

L’acord, que suposa l’inici d’una col·laboració a llarg termini entre el grup i Kosmos, l’empresa de Gerard Piqué, inclou l’emissió en directe per Cuatro del millor partit de cada jornada. Demà i diumenge la cadena ja oferirà el PIO FC-Aniquiladores FC de la lliga femenina i el Porcinos FC-xBuyer Team de la masculina. Mediaset ha tancat un acord amb Kosmos per a l’adquisició dels drets d’emissió en obert de la segona temporada de la Kings League Infojobs i de la primera de la Queens League Oysho.