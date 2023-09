Tot i que aquest mes de setembre ha debutat com a director i presentador d’El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ustrell fa doblet mediàtic. El periodista torna aquesta nit a TV3 (22.05 hores) amb la segona temporada de Col·lapse, el magazín per als dissabtes a la nit. El programa continuarà rebent la visita de cares conegudes i estrelles nacionals i internacionals de l’àmbit de la cultura, l’esport, l’economia, la ciència i la gastronomia, que s’asseuran al sofà per compartir confidències i reflexions.

La primera de la temporada és l’actriu Juliette Binoche, que presenta nova pel·lícula al Festival de Sant Sebastià. Altres convidats de la nit seran el periodista Josep Cuní, que parla de com veu la seva professió avui dia, i Oleguer Pujol, que explica què implica ser fill de l’expresident Jordi Pujol. La cantant Rosa López repassarà anècdotes de la seva trajectòria musical i l’actor Lluís Marco compartirà una etapa de la seva vida de què no havia parlat abans. També tindran cabuda a Col·lapse els temes polèmics que preocupen els catalans, que s’analitzaran en profunditat comptant amb la presència d’experts i especialistes, així com assumptes socials i vitals. La música continuarà estant molt present amb actuacions en directe.