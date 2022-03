El primer símptoma, o millor dit, la primera conseqüència que es deriva de l'embaràs, és la falta de menstruació. Tanmateix, això per si sol no pot considerar-se com una certesa sinó més aviat com una possibilitat, ja que hi ha altres causes que també poden originar que no baixi la regla com és l'obesitat, realitzar exercici físic extrem, l'estrès, una menopausa prematura, l'ús d'alguns anticonceptius, certs medicaments, així com malalties com la diabetis o l'hipertiroïdisme entre altres factors. No obstant això, sí que podria ser un senyal d'embaràs, si, a més de l'absència del període, es donen conjuntament altres símptomes, alguns dels quals serien:

Marejos

Nàusees amb vòmits o sense

Cansament i somnolència

Canvis d'humor

Aversió per unes certes olors i sabors

Orina freqüent

Petits sagnats vaginals (l'anomenat Sagnat d'implantació)

Inflamació, dolor o sensibilitat dels pits

Restrenyiment

Retenció de líquids

Dolor abdominal Val a dir, que no totes les dones pateixen aquests símptomes, ni en la mateixa intensitat. Per confirmar qualsevol sospita que es pugui tenir, és aconsellable realitzar un test d'embaràs, que serveix per detectar la presència de l'hormona Beta hCG, una hormona que tan sols se segrega durant l'embaràs. Cal saber que per evitar falsos negatius, és important esperar uns quatre o cinc dies des de l'aparició dels primers símptomes. I davant qualsevol dubte, s'ha de demanar cita amb el ginecòleg, ja que ningú millor que ell per donar-nos tota la informació sobre aquest tema i ens indiqui en cada cas els diferents passos a seguir.