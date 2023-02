Els tramussos són llegums característics de la zona Mediterrània. Són unes llavors comestibles, que també es diuen "chocho o lupín" i que poden ser un bon aliment a afegir a una dieta saludable i equilibrada. Són una excel·lent font de proteïnes, fibra, vitamines i minerals, i es consideren un aliment saludable i nutritiu.

A més, els tramussos tenen un baix índex glucèmic, cosa que significa que no augmenten ràpidament els nivells de sucre a la sang. Això pot ser útil per a les persones amb diabetis o que busquen controlar els seus nivells de sucre a la sang. També són baixos en greixos i en calories, cosa que els converteix en un aperitiu ideal.

Antioxidants

Com que també contenen fitosterols, són antioxidants. Però a més, ajuden a baixar la hipertensió, regulen els nivells de colesterol, actuen com a antiinflamatori i contribueixen a prevenir malalties cardiovasculars.

Tanmateix, menjar tramussos cada dia pot resultar monòton i limitar la ingesta d’altres aliments importants. A més, un consum excessiu pot donar diarrea, flatulències o inflor abdominal, donat el seu alt contingut en fibra. També a causa del seu alt contingut en potassi poden portar problemes renals, per això no són recomanables per a persones amb aquesta patologia.

Per tant, es recomana incloure tramussos en la dieta com una part d’una dieta equilibrada i variada, en lloc de menjar-los cada dia.