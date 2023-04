Les infeccions vulvovaginals representen el 20% de les consultes ginecològiques a Espanya, on el 75% de les dones pateix un episodi de vulvovaginitis simptomàtica al llarg de la seva vida i, entre el 40% i el 50%, almenys, un segon episodi. Són dades aportades per la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO), que ha elaborat la primera guia d’assistència pràctica per al diagnòstic i el tractament d’aquest tipus d’infeccions.

El document, informa la SEGO, té com a objectiu contribuir a la bona pràctica professional de tots els especialistes en aquest àmbit, sobretot als més allunyats dels grans hospitals i clíniques, i millorar la detecció i el tractament d’aquest tipus de patologies, molt comuns i freqüents entre les dones, així com als metges que presten la seva assistència a Atenció Primària, per tal de millorar l’atenció a les pacients. Mucosa vaginal La vulvovaginitis o infecció vulvovaginal és la inflamació de la mucosa vaginal i de la pell vulvar, encara que no sempre s’afecten ambdues zones de manera simultània. Les infeccions, detalla la SEGO, poden presentar diversos símptomes i signes en funció del tipus. Els més freqüents són: pruïja (picor), ardor, dolor (vulvodínia), eritema (envermelliment de la pell), edema inflamatori de pell i mucoses, i augment de la secreció vaginal, de vegades pudent, de color i característiques diferents segons l’agent causant.