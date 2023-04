Que avui dia una hamburguesa sigui més barata que un quilo de pebrots vermells, que tampoc tindríem temps per cuinar, diu molt de cap a on van els nostres hàbits alimentaris. Cada cop ens allunyem més de la dieta mediterrània i ens recolzem més en productes ultraprocessats, l’anomenat menjar escombraries.

La conseqüència ja s’està veient: el percentatge de persones obeses a Espanya no para de créixer (i amb una afectació creixent entre els nens), el que està impactant en la salut dels espanyols. Com més persones obeses, més diabetis tipus 2 (de la qual ja hi ha 6 milions d’afectats a Espanya) i segons adverteixen ara els experts, més persones amb una malaltia que porta camí de ser la primera causa de càncer de fetge en un futur: el fetge gras no alcohòlic.

Fins fa uns anys, i segons expliquen els experts, el fetge gras no alcohòlic era una patologia «residual» que presentaven només persones amb una inclinació genètica. Ara, un 20% de la població espanyola pateix aquesta malaltia hepàtica metabòlica, una epidèmia silenciosa que s’associa directament amb l’obesitat i la diabetis tipus 2 i, en el fons, amb aquest consum abusiu de productes ultraprocessats que són «poc sans i haurien d’evitar-se».

Cada cop mengem pitjor

El missatge el va llançar fa uns dies la doctora en Nutrició de la Universitat de Haifa (Israel) Shira Zelber-Sagi en el marc del congrés nacional que la Societat Espanyola de Diabetis (SED) celebrat a València. «Diversos estudis han mostrat l’associació entre la ingesta d’ultraprocessats i el risc de malalties cròniques relacionades amb la dieta com obesitat o càncer», i ara són cada vegada més els estudis que proven aquesta relació «entre els ultraprocessats i la malaltia del fetge gras», va assegurar Zelber, alertant que el consum d’aquest tipus de productes, elaborats amb ingredients industrials, s’ha incrementat «dramàticament» a tot el món en els últims anys. A Espanya, el consum d’ultraprocessats ja suposa el 61% de la ingesta d’energia i als Estats Units aquest percentatge es dispara al 89,7%.

«Abans aquesta malaltia era testimonial, perquè es menjava millor i l’estil de vida era més actiu, però ara ja estem al 20% de la població i la por és que la prevalença del fetge gras no alcohòlic segueixi creixent perquè està íntimament lligat a l’epidèmia d’obesitat que ja patim», va dir el president del comitè científic del congrés i vicepresident segon de la SED, Franz Martín Bermudo.

Segons l’especialista, el perill d’aquesta malaltia hepàtica és que, com la diabetis, és «silenciosa i els pacients no se n’adonen fins que està avançada i dóna problemes». En el futur, els experts asseguren que serà la propera principal causa de càncer de fetge i de motiu de trasplantament, com ja ho és als Estats Units.

La solució, baixar de pes

La solució, tant per a Zelber com per a Martín Bermudo, és clara: reduir el pes (menjant millor i fent activitat física) és el millor tractament contra el fetge gras no alcohòlic «perquè no hi ha encara cap fàrmac que funcioni». No obstant això, el camí fins a aquesta pèrdua de pes canviant els nostres hàbits alimentaris està ple d’obstacles. «El nostre estil de vida és obesogènic», afegeix l’expert. És a dir, tot suma perquè ens engreixem: «el menjar més sa és el més car, no tenim temps per anar al mercat, ni per cuinar i anem a allò fàcil, ràpid i barat, que al final és el menys saludable» , resumeix Martín Bermudo.

Per això la nutricionista Shira Zelber va posar sobre la taula la necessitat de fer intervencions a diversos nivells, demanant generalitzar mesures que ja s’estan adoptant a algunes comunitats com augmentar els impostos dels aliments ultraprocessats i les begudes ensucrades, restringir la publicitat d’aquest tipus d’aliments i evitar que estiguin disponibles a certs àmbits.