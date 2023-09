Viure amb dermatitis atòpica és viure amb una picor constant. S'estima que, actualment, unes 230 milions de persones a tot el món pateixen aquesta patologia. De fet, el nombre de casos d'aquesta malaltia ha augmentat entre 2 i 3 vegades als països industrialitzats durant les darreres tres dècades.

Els especialistes atribueixen aquest increment als canvis dels estils de vida i a l'exposició a factors ambientals com la contaminació, entre altres causes.

Només a Espanya, aquesta afecció afecta entre el 5% i el 20% de la població, i és una de les deu principals causes de consulta dermatològica.

Entre els grups de població més afectats destaquen els nens i adolescents, entre els quals la prevalença de la dermatitis atòpica pot assolir fins al 20%. A més, el 60% dels pacients inicien la malaltia durant el primer any de vida i fins al 85% en els primers 5 anys.

Més enllà d'un problema dermatològic

La dermatitis atòpica és una patologia inflamatòria crònica, que cursa en brots a conseqüència de reaccions d'hipersensibilitat a antígens variats (hiperactivitat del sistema immunitari), i que pot variar en la forma de presentació segons l'edat.

També anomenada 'èczema atòpic', aquesta malaltia provoca, a més de molta picor:

Pell seca

Inflamació

Envermelliment

Descamació

I a més, totes aquestes molèsties empitjoren a causa de factors tan simples com el contacte amb alguns components de la roba, detergents, suavitzants, per estrès, per un increment de la suor o per la baixada de temperatures.

Això fa que el seu impacte en la qualitat de vida dels pacients sigui significatiu, no només pel que fa a la salut física, sinó també al benestar emocional i social dels que la pateixen.

Dermatitis atòpica i bullying, ansietat, depressió...

Tal és la repercussió d'aquesta malaltia que, en el cas dels més joves, i segons ens descobreix la doctora Ana Martin, cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Universitari Son Espases de Palma, Mallorca:

"Les lesions visibles que produeix aquesta malaltia al cos provoquen que els nens amb dermatitis atòpica pateixin bullying, tinguin més problemes per relacionar-se i pateixin ansietat o depressió”

D'acord amb els resultats de l'enquesta realitzada l'any passat per 'l'Associació d'Afectats per la Dermatitis Atòpica' (AADA) a més de 300 pacients residents a Espanya i països de Sud-amèrica, el 86% dels participants van manifestar que la malaltia havia estat causa d'una pèrdua de productivitat laboral i una reducció del rendiment escolar.

A més, 9 de cada 10 enquestats van afirmar que la dermatitis atòpica també va influir negativament en la qualitat del son, cosa que va provocar una disminució en els nivells de concentració

A més de tot el que hem vist, aquesta malaltia també té implicacions econòmiques força significatives. Els costos associats amb la malaltia, que inclouen tant despeses mèdiques directes com costos indirectes relacionats amb la pèrdua de productivitat, són notables.

Una investigació nord-americana va estimar que el cost anual el 2015 havia superat els cinc mil milions de dòlars, xifra que probablement subestima el veritable impacte econòmic de la malaltia.

Pautes per conviure amb la dermatitis atòpica

La transcendència d'aquesta patologia és tan gran que els especialistes en dermatologia insisteixen en la importància que els pacients extremin la cura diària de la seva pell. Així, per evitar l'aparició de brots, recomanen algunes pautes:

Mantenir sempre la pell correctament hidratada mitjançant l'ús de cremes o pomades.

Vestir amb peces de roba àmplies.

La casa del pacient ha d'estar neta i sense pols. D'aquesta manera s'evita que diferents partícules afectin la pell.

No exposar-se a temperatures extremes, tant calor com fred.

A més de tot això, acudir al dermatòleg regularment i seguir les seves indicacions és essencial si no volem que la dermatitis es compliqui i provoqui infeccions o cicatrius permanents.

Respecte a aquesta qüestió, la doctora Martin assegura que “el més important és fer un bon diagnòstic de la malaltia, aplicar el tractament adequat i pautar cures generals a la pell per a tota la vida”.