Cuidar-se és essencial durant tot l'any i la fruita és la nostra gran aliada. Per mantenir-nos sans i cuidar el nostre sistema immunitari, el millor és cuidar el nostre esmorzar: el primer àpat del dia. La tardor és una estació en la qual ens baixen les defenses pel canvi brusc de temps, la tornada a la rutina i a més, el sol ja no ens acompanya durant tot el dia. Així doncs, avui t'ensenyarem quin és el millor esmorzar a base de fruita que pots fer per evitar refredats, mentre et mantens sa i en forma.

La Importància de la fruita a la tardor A la tardor, les fruites juguen un paper crucial a la nostra dieta per diverses raons: Enfortiment del sistema immunitari: Algunes fruites són riques en vitamines i minerals, essencials per reforçar les nostres defenses.

Control de pes: Les fruites baixes en calories i riques en fibra ajuden a mantenir la línia.

Hidratació: El contingut d'aigua a les fruites contribueix a una hidratació adequada. Els millors aliments per fer una bona dieta mediterrània La Fruita estrella de la tardor: la poma La poma és, sens dubte, una de les millors fruites per incloure en l'esmorzar durant la tardor per diverses raons: Rica en vitamina C: Ajuda a enfortir el sistema immunitari, crucial per prevenir refredats.

Conté fibra soluble: La pectina, un tipus de fibra soluble present a les pomes , ajuda a la digestió i pot contribuir a la pèrdua de pes.

Baixa en calories: Ideal per mantenir la línia.

Versatilitat: Es pot consumir fresca, en batuts, o com a part de receptes saludables. Altres beneficis de la poma Prevenció de malalties: Les pomes tenen propietats antioxidants que ajuden a prevenir malalties cròniques.

Control del sucre a la sang: Poden ajudar a regular els nivells de sucre a la sang, el que és beneficiós per a persones amb diabetis o els que busquen controlar la gana. Com incloure la poma al teu esmorzar Aquí tens algunes idees per gaudir de les pomes per esmorzar: Pomes fresques: Simplement rentades i tallades.

Batut de poma: Combina poma, iogurt i canyella en un batut saludable.

Civada amb poma: Cuina civada amb trossos de poma i un toc de canyella.

Iogurt amb poma: Trossos de poma amb iogurt natural i una mica de mel. Incloure pomes a l'esmorzar durant la tardor és una manera excel·lent de cuidar la teva salut i mantenir-te en forma. Aquesta fruita, a més de ser deliciosa, aporta nombrosos beneficis que reforcen el sistema immunitari i t'ajuden a mantenir el teu pes. Experimenta amb diferents maneres d'incorporar la poma al teu primer àpat del dia i gaudeix d'una tardor plena de salut i benestar.