Les pautes d'esport per les persones diabètiques

La diabetis tipus 2 és una malaltia que afecta a més de 5,1 milions de persones a Espanya; unes xifres molt elevades per un país i així es demostra posicionant-lo com al segon país d'Europa amb la taxa més elevada d'aquesta malaltia. La causa sovint, la coneixem. La nostra alimentació és clau per no caure en una malaltia que acaba passant factura a la vida de molts de nosaltres. Avui coneixeràs de ben a prop com fer esport si pateixes diabetis perquè aquesta malaltia canviarà la teva vida.

Actualment, s'ha demostrat que aquest tipus de diabetis és totalment prevenible perquè està condicionada pels nostres hàbits de vida, com explica a Guies de Salut, Enol Sierra, expert en aquesta malaltia.

“És important que entenguem que el 90% de la glucosa que es metabolitza a l'organisme és al múscul. Quan fem exercici, a més de cremar glucosa, segreguem una sèrie d'hormones anomenades "exerquines" que milloren la sensibilitat a la insulina i aquests beneficis són antidiabètics”, indica l'especialista.

Però, a més, l'exercici físic no és només una eina poderosa en la prevenció, sinó que és fonamental en el tractament de la malaltia. No obstant això, cal eliminar determinats mites, com la por de patir hipoglucèmia a conseqüència de fer esport, que es pot enderrocar “amb coneixement”.

“Hem d'educar els pacients i acompanyar-los perquè entenguin què els passa, quins exercicis provoquen més baixades i sobretot, saber com actuar quan passa. És molt important sempre portar hidrats de carboni d'absorció ràpida especialment durant exercicis aeròbics (cursa, ciclisme, etc.), com ara gels de glucosa, pastilles de glucosa, sucs o begudes ensucrades, entre d'altres”.

Els pacients amb diabetis tipus 2 poden fer esport amb seguretat

En el cas de la diabetis tipus 2, el risc d'hipoglucèmia és molt baix, sobretot si no s'utilitza insulina.

"Per fer-ho amb seguretat el més important és començar de manera progressiva, amb sessions curtes d'exercici perquè són més fàcils de gestionar, i com deia anteriorment, portar sempre amb nosaltres hidrats de carboni d'absorció ràpida per si ens fessin falta", subratlla Enol Sierra, llicenciat en Ciències de l'Exercici.

I, fins i tot, s'aconsella l'esport d'alta intensitat. I és que l'exercici físic és positiu i els pacients amb diabetis també es beneficien de l'exercici d'alta intensitat. “De fet, com més gran és la intensitat, més gran és l'oxidació de glucosa”.

"A més, hi ha adaptacions positives que generen els exercicis d'alta intensitat que no s'aconsegueixen d'una altra manera".

Tot i això, s'ha d'adequar l'exercici al nivell de cada persona i aquesta "alta intensitat" ha de ser relativa per a cada pacient, i sobretot, cal tenir un condicionament físic mínim per poder suportar sense riscos aquests esforços.

S'ha de modificar la dosi d'insulina en fer exercici físic?

En incorporar els exercicis, matisa l'expert en diabetis, cal ajustar la insulina a causa de l'efecte hipoglucemiant de l'exercici, tant la insulina lenta/basal d'aquell dia com les bitlles d'insulina ràpida posteriors a l'exercici.

Les reduccions s'han de personalitzar molt perquè depèn de cada persona, tipus d'exercici, intensitat de l'entrenament i temps de pràctica.

Haig de modificar el nivell d'insulina si faig esport? / freepik

Quina és la relació de l'obesitat amb la diabetis?

L'obesitat i el sobrepès són factors de risc per al desenvolupament de diabetis tipus 2. Més del 80% dels pacients amb tipus 2 tenen sobrepès o obesitat, però no en són tots els casos. Sabem que molts pacients poden patir diabetis tipus 2 amb un pes normal i, fins i tot, baix. Això ho podem valorar veient que moltes persones primes tenen problemes metabòlics com a fetge gras i a més poden tenir manca de múscul que també ens condueix a desenvolupar diabetis tipus 2, i resistència a la insulina.

El millor esport per a les persones amb diabetis tipus 2

Els pacients amb diabetis "sempre venen amb un dèficit de força muscular i hem de prioritzar aquests exercicis en primera mesura".

Un cop anem guanyant força i múscul “és interessant combinar-ho amb exercici cardiovascular, com pot ser bicicleta, córrer o natació, però mai hem de desplaçar els exercicis de força perquè són la prioritat número u especialment en pacients amb edat més avançada”.

Cal tenir en compte que després dels 50 anys es produeix una pèrdua de massa muscular molt acusada, i no es pot evitar aquest deteriorament sense entrenar-se la força.

“Una persona que pateix diabetis no cal que vagi al gimnàs a aixecar pesos des del principi, sobretot si no estan acostumades a fer exercici, això sí, pot començar amb exercicis senzills com per exemple esquats amb el nostre propi pes o flexions a la paret”, puntualitza.