Aquests són els aliments que has d'evitar per prevenir el fetge gras

Esteatosis hepàtica o fetge gras, és igual com l'anomenis, perquè aquesta malaltia rep totes dues denominacions en contextos formals i informals respectivament. Estem parlant d'una malaltia que es coneix en major part com a fetge gras en el llenguatge del carrer, perquè cada vegada afecta a més persones especialment en edat adulta, que supera el 20% de la població enfront del 5% en nens.

En tractar-se d'una malaltia pròpia del fetge, és primordial crear una dieta específica per a l'esteatosis hepàtica, perquè es tracta d'un dels òrgans més importants i amb una major responsabilitat del nostre cos en què a funcions essencials es refereix. A més d'actuar com un dipòsit sanguini, el fetge es considera un filtre que metabolitza algunes hormones, proteïnes i àcids grassos, regula els nivells de glucosa, i desintoxica el cos de substàncies com l'alcohol o els medicaments.

Fetge gras no alcohòlic

Tal com explica l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica, el fetge gras es considera una malaltia hepàtica crònica i es pot definir com "un augment anormal dels dipòsits de greix en el fetge". Es tracta d'una malaltia silenciosa, que a penes produeix símptomes, per la qual cosa en molts casos no està diagnosticada i pot agreujar-se sense que el pacient sigui conscient: "Si no es controla a temps, pot passar a ser una patologia més severa i a causar seriosos problemes de salut", afegeixen.

És important diferenciar entre el fetge gras alcohòlic, relacionat per la ingesta excessiva d'alcohol, i el fetge gras no alcohòlic, causat en la seva majoria de casos per sedentarisme i obesitat. En aquests casos, la majoria de pacients tendeix a desenvolupar nivells alts de colesterol, que afavoreixen a l'esteatosis hepàtica. Dins del fetge gras no alcohòlic, existeix el grau simple que es considera reversible, el fetge gras amb inflamació que pot generar processos degeneratius com a fibrosi, i finalment la cirrosi.

Aliments recomanats i desaconsellats

Per saber si patim fetge gras hem d'acudir a un especialista i fer-nos una anàlisi de sang, perquè és una malaltia que a penes produeix símptomes. En cas de desenvolupar-los, els principals són astènia, fatiga, i dolor en la part superior de l'abdomen. A l'hora de crear un tractament alimentari adequat per a l'esteatosis hepàtica, hem de saber quin tipus de fetge gras patim, ja que en cas de ser alcohòlic hem d'adoptar unes regles molt específiques. No obstant això, i a un nivell general, si patim fetge gras en qualsevol de les seves variants, hem d'eliminar el consum d'alcohol, portar una dieta mediterrània rica en fibra, mantenir un pes saludable i practicar exercici físic, a més de prendre només la medicació pautada pel personal sanitari.

Entre els aliments recomanats per als pacients d'aquesta condició es troben cinc racions diàries de fruites i hortalisses, tres racions setmanals de llegums, cereals rics en fibra o integrals, peixos blaus un parell de vegades per setmana, fruita seca, lactis fermentats, o cafè diverses vegades al dia. D'igual forma, s'aconsella reduir la ingesta de calories, i introduir en la cuina tècniques d'elaboració com el vapor, els bullits o rostits. Es desaconsellen els aliments i begudes ensucrats, la sal, els ultraprocessats, aliments d'origen animal rics en greix, així com l'exposició al fum del tabac.