Això és el que fas tot just aixecar-te (i hauries de deixar de fer)

És habitual que, tot just aixecar-se, molta gent es renti la cara. És un acte gairebé reflex que es realitza per deixondir-se i treure’s la son de sobre, per sentir-se més desperts.

La raó és que el fred, a l’entrar en contacte amb la pell, activa la circulació sanguínia i ajuda, amb el temps, a rejovenir-la. De fet, la mala circulació es produeix quan les venes s’inflamen i la sang no circula de manera fluida, per la qual cosa aplicar fred a la cara ajuda a desinflar les venes i aconseguir un aspecte més jove i sa.

Però hi ha almenys cinc raons per les quals no és bo fer-ho:

Pell deshidratada: Quan s’adorm, el cos perd aigua i la pell pot deshidratar-se, cosa que pot portar a l’aparició d’arrugues i pell opaca. Rentar-se la cara tot just aixecar-se pot empitjorar aquesta deshidratació, ja que elimina els olis naturals que protegeixen la pell. És millor hidratar primer la pell amb aigua tèbia i un hidratant suau abans de rentar-la. Empitjora l’acné: Si tens problemes d’acné, rentar-te la cara tot just aixecar-te pot empitjorar el problema. Durant la nit, els bacteris i l’oli s’acumulen a la pell, i si et rentes la cara massa aviat, pots estar propagant aquests bacteris a altres parts de la pell, cosa que pot provocar més acné. Sensibilitat de la pell: La pell és més sensible al matí, especialment després d’una nit de son. Al rentar-se la cara tot just aixecar-se, a causa de la fricció excessiva o a l’ús de productes agressius per a la neteja facial, pots estar irritant la pell i causant enrogiment i picor. És millor esperar una mica abans de rentar-te la cara, o fer-ho amb moviments suaus i delicats. Supressió de bacteris beneficiosos: La pell conté bacteris beneficiosos que ajuden a protegir-la i mantenir-la sana. Si et rentes la cara tot just aixecar-te, pots estar eliminant aquests bacteris, cosa que pot deixar la teva pell més vulnerable a infeccions i altres problemes. Eliminació de nutrients importants: La pell també conté nutrients importants, com lípids i proteïnes, que són essencials per mantenir-la sana i protegida. Si et rentes la cara massa aviat, pots estar eliminant alguns d’aquests nutrients, cosa que pot afectar la salut general de la teva pell.

És per això pel que pot no ser la millor idea el rentar-se la cara tot just aixecar-se i sigui millor esperar uns minuts perquè la pell tingui temps de recuperar-se i produir de nou els seus olis naturals.

A més, és important fer-ho amb moviments suaus i delicats per evitar irritacions i danys a la pell, i utilitzar productes de neteja aptes per al teu tipus de pell i, en tot cas, neutres i no agressius.