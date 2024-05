La infusió per perdre pes i hidratar el cos

Queda molt poquet per arribar a l'estiu i és per això que cada vegada ens entren més ganes d'aconseguir el cos desitjat. Mostrar-lo a la platja és un dels nostres grans al·licients. Per aconseguir-ho hi ha diverses maneres: fer esport i menjar saludablement són les millors opcions. Però, què passa si no beus la quantitat d'aigua que el teu cos necessita? Que apareix la retenció de líquids, la inflamació i, fins i tot, podem tenir problemes renals, entre altres. Descobreix quina és la millor infusió per perdre pes i hidratar-te, entre molts altres beneficis.

Per fer aquesta tasca, nosaltres podem d'alguna manera 'donar un cop de mà' al nostre cos menjant aliments amb un alt valor diürètic com verdures o altres que ajudin a prevenir la deshidratació i suplir les mancances d'elements essencials com les fruites.

El poder de les infusions per perdre pes

Les infusions d'algunes plantes com ara la cua de cavall són perfectes per mobilitzar la retenció de líquids. Totes es caracteritzen per tenir propietats antioxidants i antiinflamatòries. La cua de cavall conté substàncies químiques que funcionen com a diürètics i augmenten la producció d'orina.

La infusió de cua de cavall t'hidratarà i t'ajudarà a aprimar-te / -

Encara que, avui dia, cada vegada són més les persones que opten pel te, o més concretament pel te verd, com a arma per combatre la inflor. El te és un gran estimulant gràcies a la teïna, igual que el cafè. Tot i que, el que realment diferencia aquestes dues begudes és que el te, i especialment el te verd, té una gran capacitat diürètica.

Aquestes dues qualitats el converteixen en una beguda ideal per complir amb l'objectiu de reactivar el drenatge dels líquids retinguts. D'una banda, estimula l'acció dels ronyons per les qualitats diürètiques i de l'altra estimula també el sistema metabòlic per la capacitat estimulant.