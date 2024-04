Calonge preveu un Sant Jordi per a públic local després d’un cap de setmana “molt potent” en visitants

El municipi de Calonge prepara una diada de Sant Jordi enfocada al públic local després d’un cap de setmana “molt potent” en nombre de visitants. El bon temps ha animat el públic a trepitjar al primer poble de llibres de Catalunya per avançar-se al dia del llibre i la rosa. En paral·lel, les cinc llibreries que hi ha al municipi han aprofitat per organitzar presentacions i signatures de llibres, mentre que l’Ajuntament ha col·laborat amb activitats populars. Els llibreters asseguren que el dia més fort ha estat el diumenge, en què van rebre més públic de l’esperat. Per a aquest dimarts, el municipi ha organitzat una desena d’activitats a l’aire lliure centrades en Sant Jordi.