En qüestió de poques setmanes, han coincidit a la Selva tres manifestacions culturals i/ o turístiques de diferent significat, quin abast i ressò podrem anar coneixent en el decurs dels propers mesos o anys.

D’una banda, l’editorial Adesiara reedita La Parada del «blanenc» Joaquim Ruyra. El «mestre» Ruyra va néixer a Girona, però va viure i arrelar a Blanes. Les acuradíssimes descripcions marineres que omplen els seus llibres estan majoritàriament inspirades per les cales, les roques i les aigües que configuren la façana marítima de la Costa Brava entre Blanes i Lloret. Qui no conegui Ruyra, vull dir qui no l’hagi llegit, tindrà ara amb aquesta reedició la possibilitat de descobrir la seva prosa. I podrà entendre el que va dir Pla de la seva literatura: «ningú com Ruyra ha descrit els paisatges de la Costa Brava amb la seva exuberància literària, esgotà el llenguatge, l’arrasà».

A Tossa estan d’aniversari. Fa setanta anys que s’hi va filmar una part important de la pel·lícula Pandora i l’holandès errant. El seu director es degué inspirar en el títol que R. Wagner va posar a una de les seves grans òperes. Artísticament, no va aconseguir ni de lluny el reconeixement del compositor alemany, però la seva pel·lícula va trasbalsar, a inicis dels cinquanta, la llavors idíl·lica vila marinera. Ara, amb motiu de l’aniversari, ofereixen a vilatans i sobretot als turistes diferents activitats per celebrar l’efemèride: revista il·lustrada, exposició fotogràfica del making of... ah, i la possibilitat de prendre un vermut «Pandora» per començar els àpats i la d’acabar-los amb un «Flam Sinatra» (flam flamejat amb Jack Daniels). Un homenatge al cantant americà que va aparèixer a Tossa durant el rodatge, per demanar explicacions a l’Ava Gardner (llavors eren parella) per la seva, real o suposada, relació amb el poeta-torero Mario Cabré.

L’altra gran fita cultural d’aquests darrers dies a la Selva ha estat la inauguració del Centre d’Interpretació del Vescomtat de Cabrera al Castell de Montsoriu. Fins a tretze municipis han sumat 38 elements patrimonials i 5 rutes d’autodescoberta per atraure visitants a la comarca. La suma de propostes apadrinades pel Consell Comarcal -el web (La Ruta dels Cabrera), el centre d’interpretació, etc-. han estat batejades amb el nom de «Producte Turístic Cultural Vescomtes de Cabrera». Un nom que potser no és pas el més afortunat. A diferència del projecte en si mateix, que d’entrada, i si el temps no ho dilueix, ha tingut la virtut d’esdevenir un projecte ambiciós i tranversal. No és el més habitual engrescar, coordinar i fer partícips tretze municipis-gairebé tots els de la comarca- d’una proposta lúdica-turística- cultural d’aquest abast.

Per una vegada, personatges tant allunyats com Ruyra, Garner, Frank Sinatra i els Vescomtes de Cabrera faran que molta gent giri els ulls vers la Selva i la seva petita o gran cultura. Que duri!