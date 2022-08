L'alcalde de Blanes, el republicà Àngel Canosa, ha reestructurat el cartipàs municipal després del trencament del pacte amb els Comuns. A partir d'ara, els cinc regidors d'ERC passen a governar en solitari, i entre ells assumiran les diferents regidories i les dues tinences d'alcaldia que portaven els edils de Blanes en comú-Podem (BEPC). L'alcalde assumirà l'àrea d'Urbanisme. Precisament, la que va retirar a la regidora Rosa Alabern, i que ha estat el detonant per al trencament de l'acord. Olga López portarà Joventut; Albert Sanz, Participació Ciutadania i Turisme; Marina Vall-llosada, Residus i Acció Social, i Carlos Garzón, Esports.

Després que BECP hagi donat a conèixer que abandona l'equip de govern, aquest mateix dimarts Àngel Canosa ja ha reestructurat el cartipàs municipal. A partir d'ara, el govern de Blanes passa de tenir deu regidors a ser-ne tan sols cinc (els que té ERC). A més de redistribuir les diferents àrees, l'alcalde també ha tornat a assignar les tinences d'alcaldia (perquè amb la sortida dels Comuns n'han quedat dues de vacants).

Àngel Canosa ha passat a assumir les regidories d'Urbanisme, Enginyeria, Obra Pública, Serveis Municipals i Mobilitat, que s'han sumat a les que ja tenia assignades d'Alcaldia, Policia Local i Protecció Civil. Per la seva banda, Olga López passarà a encapçalar Joventut, afegit a les que dirigia fins ara: Serveis Jurídics, Oficina de l'AMIC i Oficina de Consum (OMIC), Contractació i Patrimoni, Recursos Tecnològics, Educació i Arxiu Municipal.

Albert Sanz ha afegit les regidores de Participació Ciutadana així com de Turisme, Promoció de la Ciutat, Comerç i Empresa, a les que ja portava de Cultura i Festes, Gabinet d'Alcaldia i Comunicació Institucional. Les noves atribucions de Marina Vall-llosada són Neteja i Recollida de Residus, Acció Social i Igualtat, així com Nova Ciutadania i Solidaritat, després que tenia assignades Salut, Medi Ambient, Benestar dels Animals, la Biblioteca Comarcal, l'Oficina de Català i la Ràdio Municipal. Per últim, Carlos Garzón ha passat a assumir Esports, a banda de les dues regidores que ja encapçalava: Hisenda i Recursos Humans.

Respecte les tinences d'alcaldia, Olga López ha passat a ser la Primera Tinenta d'alcalde; Albert Sanz és Segon Tinent d'Alcalde; Marina Vall-llosada és la Tercera Tinent d'Alcalde i Carlos Garzon Quart Tinent d'Alcalde. Dijous, quan es convoqui la junta de govern local, en comptes de reunir-se deu regidors, tan sols n'hi haurà cinc a la taula.