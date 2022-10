Lloret de Mar (Selva) obrirà un expedient sancionador per una cançó «ofensiva» amb la població. Segons confirma l'ajuntament, ho faran d'acord amb la llei 13/2002 de Turisme de Catalunya que preveu sancions d'entre 3.000 i 60.000 euros per les activitats que produeixen «danys» als recursos turístics o que suposin un «menyscabament substancial» dels valors de la destinació. La cançó titulada precisament Lloret de Mar i publicada el 7 d'octubre és de l'artista de música urbana Samuel SLZR. Entre altres, canta que el municipi «és el lloc perfecte per robar, l'alcalde roba, la poli roba, digues per què tu no robaràs» i també afirma que és el poble «on més corrupció hi ha». L'ajuntament també demana a les plataformes que despengin la cançó.

L'ajuntament considera que la lletra és «ofensiva» i que malmet la imatge de la destinació turística perquè vincula Lloret a vandalisme, delinqüència i corrupció. Per això, van posar el cas en mans dels serveis jurídics que, després d'avaluar la lletra, han decidit obrir un expedient sancionador per infracció de la llei de turisme de Catalunya, que preveu sancions per causar «danys» a un recurs turístics. Segons confirmen fonts municipals, la Policia Local està redactant l'informe que servirà com a base per obrir l'expedient sancionador. A més, també sol·licitaran a les plataformes digitals on hi ha penjada la cançó (per exemple el videoclip que es pot veure a Youtube) que la despengin.

Samuel SLZR, artista de música urbana de Lloret, va publicar el 7 d'octubre el nou tema, que porta per títol el nom de la població. La lletra, en castellà, comença dient: «Siguin benvinguts a Lloret de Mar, el lloc perfecte per robar, l'alcalde roba, la poli roba, digues tu per què no has de robar». Més endavant torna a carregar contra la policia i acusa els agents de «treure els 5 eurets als xavals i no detenir pederastes i aquesta merda». «Benvinguts al poble on més es roba i on més es menteix i on més corrupció hi ha», canta en un altre fragment.