Vidreres comptarà amb nous radars de trànsit, els primers de titularitat municipal. L’Ajuntament ha iniciat la licitació per incorporar dos nous radars fixos i un de mòbil, tot plegat tindrà un cost de 302.291,92 euros i permetrà a la policia local un millor control dels conductors que facin infraccions a les vies del poble.

L’alcalde del municipi, Jordi Camps, exposa que la demanda ha sigut una iniciativa de la policia local: «La policia ens va demanar anar-se musculant a nivell d’ús per tal d’anar millorant el control. Hi haurà un radar mòbil i dos de fixes. Amb això pretenem reduir la sinistralitat que hi ha en les carreteres del nostre municipi i, en definitiva millorar la seguretat dels ciutadans».

Els radars fixos que s’incorporaran permetran llegir matrícules, determinar la velocitat dels vehicles, verificaran si la velocitat identificada s’adequa a la velocitat senyalitzada a la via, faran una fotografia de la matrícula dels vehicles que detectin com a infractors i registraran totes aquestes dades per alertar al cos de policia en cas d’infracció. Sense afectar la imatge principal, el procediment incorpora les dades de mesurament, així com la identificació del carril pel qual circula el vehicle infractor. El sistema haurà de poder enviar les dades al sistema de monitoratge sense necessitat de la intervenció de cap personal en el lloc on es trobi ubicat el Radar. Tot plegat permet que l’Ajuntament incorpori una nova eina per reduir la sinistralitat.

Una iniciativa policial

Un dels impulsors de la iniciativa per adquirir els primers radars municipals ha sigut el cap de la Policia Local, Raül Real, que exposa que la incorporació dels dispositius permetrà dissuadir als conductors d’accelerar en alguns trams. «No té cap efecte recaptatori però sí que es vol conscienciar als conductors perquè redueixin la velocitat. Bàsicament en els punts d’accessos de la població, hi ha hagut alguns accidents greus i mortals, sobretot per la C-63 fins a Santa Colom, i hem comprovat que en els accessos hi ha una recta pronunciada on hi ha tendència a l’acceleració. Ho hem posat ara sobre la taula, però és una demanda que sempre s’ha fet», exposa el cap. El responsable del cos afegeix que en total seran tres cabines amb dos radars, amb un tercer que serà mòbil i que pretenen fer servir principalment en les urbanitzacions.

Cal tenir en compte que segons l’estudi EuroRAP que analitza l’accidentalitat a la xarxa viària catalana en el trienni 2019-2021, un dels trams més perillosos del territori és el que va des de l’enllaç de la GI-680 a Lloret de Mar i fins a Vidreres. Són 11,3 quilòmetres on hi ha cada any tres accidents de trànsit amb morts i ferits greus de mitjana anual. La C-63, que creua el municipi i és de titularitat autonòmica, també ha acollit diversos episodis greus.