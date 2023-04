La plataforma «Bonmatí prou contaminació» estudia impugnar el permís d’Exide

Els veïns de Bonmatí que reclamen més controls a l’empresa dedicada al reciclatge de bateries que treballa amb químics contaminants, Exide, estudien ara impugnar l’autorització ambiental que la Generalitat ha renovat a la companyia a través de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Girona.

Agrupats en la plataforma «Bonmatí prou contaminació» argumenten que no van ser avisats de la renovació «anticipada», motiu pel qual no van poder presentar-hi al·legacions. «Vam quedar exclosos de presentar al·legacions perquè ningú ens va informar que s’engegava el procés de renovació del permís. En la darrera reunió de la plataforma va tirar endavant una iniciativa per plantejar una denúncia per la manca d’informació en el procés de renovació anticipada de l’autorització ambiental. Nosaltres, com a veïns que vivim a tocar i hem presentat al·legacions en moltes ocasions i com a plataforma, ens considerem plenament afectats i ningú ens va informar», exposa Pere Baguer, membre del col·lectiu.

Prova de plom en sang

El passat divendres la plataforma va finalitzar el període de recollida de signatures per demanar la prova dels nivells de plom en sang. Des de l’entitat apunten que han recollit una cinquantena de signatures dels veïns que viuen més a prop del recinte. Aquestes signatures les portaran a l’àrea de Salut d’Anglès.

Des de la plataforma demanen al Departament de Salut fer aquesta prova de manera gratuïta als veïns que ho sol·licitin, així com fer-ho amb mostres de sang i no d’orina. L’entitat indica que malgrat que el protocol del Departament de Salut ha substituït les analítiques de plom en sang per analítiques de plom en orina de 24 hores, consideren que les proves de plom en sang «són més precises de cara a detectar problemes de toxicitat i de més fàcil realització».

Finalment, l’entitat també té l’objectiu d’organitzar trobades amb tots els candidats que es presentin a les eleccions del 28 de maig per tal de conèixer la postura dels diferents grups polítics al respecte. Cal recordar que l’actual alcalde de Sant Julià de Llor i Bonmatí, Marc García Nadal, exerceix de batlle des de 2015 però no es presentarà als propers comicis. El futur equip de govern haurà de decidir també si presenta un contenciós per reclamar a Exide el compliment del pla especial que hauria de tenir aprovat i que està caducat des del 2004.