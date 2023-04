Bonmatí requereix a l'empresa Exide que actualitzi el pla especial, caducat des del 2004

L’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí ha requerit a l’empresa Exide que actualitzi el pla especial urbanístic, que té caducat des del 2004. Segons indica l’administració local, sense el pla especial la companyia, dedicada al reciclatge de bateries, no hauria de poder desenvolupar la seva activitat. Tot i això, l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Girona ha renovat reiteradament els permisos ambientals d’aquesta empresa que treballa amb residus perillosos i que, segons la Generalitat, ha rebut sancions amb anterioritat. Una d’elles per sobrepassar el llindar permès dels nivells de mercuri.

«A nivell urbanístic aquesta empresa no té compatibilitat urbanística. Des de 2004 havia d’haver aprovat un pla especial perquè nosaltres no tenim planejament i les normes diuen que ha d’aprovar un pla especial concretant el desenvolupament d’allà on pot actuar. Això no s’ha presentat. S’ha intentat i quan arriba el moment sempre hi ha un silenci. De fet, ens van interposar un contenciós que van perdre», exposa el batlle del municipi, Marc Garcia, que reconeix que el silenci administratiu de la companyia obre la porta a què l’Ajuntament estudiï la viabilitat de presentar un recurs contenciós.

El batlle afegeix que han presentat al·legacions a l’adjudicació dels nous permisos ambientals, ja que entenen que l’empresa porta fent modificacions substancials en reiterades ocasions: «En aquestes al·legacions diem que no hi ha comptabilitat urbanística i entenem que la Generalitat no li pot donar la llicència. Tot i això, ens diuen que els hi donen la llicència i que no té a veure amb el seu departament. I ens diuen que són coses diferents», subratlla l’alcalde.

Més controls ambientals

Els veïns, que fa mesos que protesten per les olors que es desprenen de la fàbrica -ubicada a menys d’un quilòmetre d’una zona residencial- demanen que es reforcin els controls cap a aquesta empresa. Asseguren que les pudors i les olors són «insostenibles» i es mostren preocupats per com poden afectar a la seva salut. Agrupats en la plataforma «Bonmatí Prou Contaminació!» insten a les administracions a recuperar l’estació que mesurava els nivells de plom en aire, que estava ubicada a l’escola municipal i que es va retirar.

La mateixa plataforma ha organitzat una recollida de signatures per demanar que es faci, de manera col·lectiva, una anàlisi dels nivells de plom en sang. Aquesta tarda (19.30 hores), la formació ha organitzat una nova trobada amb veïns i afectats per tractar aquest tema i organitzar-se de cara a accions futures.

L’empresa, interpel·lada sobre aquestes qüestions, no ha volgut respondre.