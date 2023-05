Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local d’Arbúcies han arrestat sis homes per cultivar plantacions de marihuana al Massís del Montseny.

També han localitzat més de 5.000 plantes, esqueixos i llavors en diferents punts del massís. Els sis arrestats vivien en cabanes a la zona on cultivaven. Aquests feien servir bombes i mànegues per agafar l’aigua de rierols per regar els cultius.

Els arrestats són sis homes d’entre 19 i 33 anys i a qui acusen de ser presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.

Les detencions es van fer ahir i són resultat d’una investigació oberta a partir d’informacions aportades per la Policia Local d’Arbúcies que apuntaven que en diferents zones boscoses del Montseny, on ja s’havien intervingut cultius l’any 2021, hi podria haver una altra vegada diverses plantacions de marihuana.

A primera hora del matí d'aquest dijous es va dur a terme un dispositiu policial amb agents de la comissaria dels Mossos de Santa Coloma de Farners, la Unitat Regional de Medi Ambient, l’Àrea Regional de Recursos Operatius de Girona i la Policia Local d’Arbúcies per localitzar i detenir els responsables d’aquests cultius i desmantellar les plantacions.

El dispositiu es va realitzar a l’ermita de Lliors, al Pla de Borràs i a la zona del Rigrós.

Els sis arrestats vivien en cabanes a la zona on cultivaven

Als llocs dels fets, els agents van trobar una clariana de 1.000 m² amb els arbres tallats i materials per iniciar un cultiu de marihuana, com 28 safates amb 112 llavors, és a dir, un total de 3.136 llavors germinant, petits hivernacles per protegir-les, sacs de terra, dues piscines que subministraven el sistema de reg, a més de bombones de butà i adobs químics.

Un altre cultiu estava format per diferents feixes estassades d’arbreda i matolls, on es van localitzar un total de 1.413 plantes de 40 cm d’alçada, 1.069 plançons de marihuana i al costat, una altra piscina utilitzada per regar. A la vora, van trobar 5.330 plantes d’uns 20 centímetres d’alçada i un hivernacle amb 2.184 plançons.

Sorpresos dormint

En tractar-se de zona forestal els agents van poder sorprendre els responsables de la plantació mentre dormien al seu campament. Els detinguts vivien amb bombones de butà, un fogonet, menjar, matalassos, material inflamable i eines de cultiu com rasclets, pales, xerracs, tallants, entre altres.

L’alerta per l’alt nivell de risc d’incendi, sumat a la desforestació que fan per poder conrear la plantació genera una gran acumulació de restes vegetals que representa un gran perill. A més, s’afegeix que els responsables d’aquestes plantacions viuen i cuinen enmig del bosc amb fogons.

Es dona el cas que, en plena època de sequera, aquestes persones agafen l’aigua fent servir bombes i mànegues de rieres i rierols que fan servir per regar les plantacions. Aquesta aigua llavors deixa d’anar als rius i les terres de cultiu.

Els detinguts passaran pròximament a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners.