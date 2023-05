Els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre home el març a Riudarenes.

La víctima tenia 29 anys i el seu cos va ser localitzat a mitjans d'abril en una àrea boscosa de la localitat. Abans, el mes de març, se n'havia denunciat la desaparició al municipi i els Mossos van tenir clar que podia estar relacionada amb el crim organitzat.

Agents de l'Àrea d'Investigació Criminal de Girona s'han encarregat de la investigació i van localitzar el cos sense vida del jove el dia 17 d'abril. Aquesta setmana al presumpte autor material de la mort, un home de 52 anys. El qual avui ha ingressat a presó

La investigació va començar arran de la denúncia per desaparició de la víctima el dia 4 de març. La van presentar companys de la víctima perquè no en sabien res des de feia temps i ja des de l'inici van veure clar que el cas estava relacionat amb el tràfic de drogues i el crim organitzat.

Una plantació de marihuana hauria estat el desencadenant d'aquesta mort. I és tant la víctima com l'homicida vigilaven el cultiu en una casa de la urbanització de Can Fornaca.

Enemistats i atacat mentre dormia

Durant l'escorcoll a l'habitatge els Mossos hi van trobar sang que apuntava a una mort violenta. Dies més tard, van localitzar restes de la víctima en un abocador il·legal en una àrea boscosa i proper a la plantació. També hi havia un ganivet i s'investiga si podria ser l'arma del crim.

La investigació apunta que el detingut va atacar mortalment la víctima mentre dormia i el va apunyalar, segons revela l'autòpsia.

Durant la investigació, han pogut captar l'agressor en converses telefòniques amb un familiar es queixava de la mala relació que tenia amb l'arrestat, fet que hauria desencadenat la mort.

En el decurs de la investigació van identificar a la persona que havien detingut inicialment per la plantació de marihuana per ser el possible autor del crim i finalment, el van tornar a arrestar aquest cop, com a presumpte autor material. Avui ha passat a disposició del Jutjat d’Instrucció 2 de Santa Coloma de Farners i ha ingressat a presó.