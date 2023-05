El Seprona de la Guàrdia Civil investiga un veïna de Maçanet de 62 anys per un delicte contra la protecció de la fauna per tinença d'animals silvestres dissecats.

La investigació va començar l'agost quan van localitzar en un domicili de Maçanet de la Selva diferents animals silvestres, cinegètics i de granja, tots ells dissecats. A més, la persona no comptava amb la documentació que justifiqués el seu origen legal.

Els agents van sol·licitar la col·laboració al Ministeri de Transició Ecològica per identificar els animals per determinar-ne el grau de protecció i la valoració econòmica de cada exemplar. Van poder certificar que 18 presentaven algun nivell de protecció especial per normativa internacional, estatal o autonòmica.

Els animals intervinguts que tenia dissecats i que estaven protegits són els següents: un exemplar d'Astor comú (Accipeter gentilis), quatre exemplars de mussol reial (Bubo bubo), un exemplar d'aligot comú(Buteo buteo), un exemplar de falcó pelegrí (Falco peregrinus), un exemplar de Gat salvatge (Felis silvestris), un exemplar d'estornell rosat (Garrulus glandarius), un exemplar de mustela (Martes foina), un exemplar de xot europeu (Otus scops), un exemplar d'esquirol vermell (Sciurus vulgaris), un exemplar d'una espècie de perdiu (Scolopax rusticola), quatre exemplars d'òliba (Tyto alba), i finalment un exemplar de fredeluga (Vanellus vanuellus).

Mentre que els que no tenien una protecció específica són: un exemplar de geneta (Genetta genetta) i un altre de guineu (Vulpes vulps).

Des del Seprona es recorda la importància d'acreditar l'origen legal per a la tinença d'animals silvestres dissecats, ja que en cas contrari pot suposar un delicte relatiu a la protecció de la fauna.