Del 9 al 12 de novembre es celebrarà la 42a edició de la Festa de la Ratafia de Santa Coloma de Farners, amb més d’una cinquantena d’activitats i amb rècord absolut de ratafies presentades. Fins a 272 persones han portat les seves creacions casolanes, 14 més que l’anterior millor registre en més de quatre dècades del concurs més antic de Catalunya.

Aquesta nova edició de la Festa, que l’any passat va aplegar més de 50.000 persones, presenta diverses novetats, com la Ratafia d’Aram, que vincula el llegat literari de Joan Vinyoli amb aquest licor i Santa Coloma de Farners. Una fórmula ideada per la cooperativa local La Sobirana, inspirada en el fort vincle que el poeta va establir amb el paisatge, reflectit en alguns versos que evocaven l’univers de la ratafia.

Enguany és un any de celebracions, amb el 30è aniversari de la creació de la coca de ratafia, amb origen a l’obrador de la pastisseria Trias, i que s’ha convertit en un dels productes més venuts durant tot l’any a Santa Coloma. I també estan d’aniversari a La Sobirana, que cinc anys després del seu naixement amplia instal·lacions, ja amb diversos licors comercialitzats i un obrador propi de ratafies.

També s’hi troba, ara de forma permanent, l’exposició «L’Univers de la Ratafia», aquest any complementada a la seu d’Òmnium Cultural per una altra exposició sobre la figura de Lluís Bayés, qui va morir el passat mes de maig, i que va ser una peça clau en l’evolució de la Festa de la Ratafia des dels seus inicis.

El Confrare d’Honor

La ratafia casolana guanyadora del 42è concurs es donarà a conèixer durant la gala i sopar popular del 10 de novembre, un dels moments més esperats de la Festa. En el transcurs de l’àpat multitudinari el jurat d’experts deliberarà entre les 10 ratafies finalistes, en un acte en què es nomenarà Confrare d’Honor de la Festa de la Ratafia a Salvador Garcia-Arbós, periodista especialitzat en gastronomia, autor de diversos llibres i molt vinculat al món de la ratafia.

Al mateix temps, durant la Festa es presentarà la novel·la «El somni d’en Nou Verda», un recull de contes amb textos de l’escriptor colomenc Josep Solà i il·lustrat per la dissenyadora Elsa Batallé, i editat per la Confraria de la Ratafia.

D’altra banda, el municipi acull a la Casa de la Paraula en paral·lel una exposició sobre els 25 anys de No a la MAT. «Voler fins a poder, 25 anys de lluita de No a la MAT Selva» és una mirada retrospectiva dels vint-i-cinc anys del moviment, amb l’objectiu d’agrair i posar valor a la feina feta, i també per agafar forces per acabar-la definitivament. La mostra s’inaugura aquest dijous a les 19 hores.