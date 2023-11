Francisco Javier Jarillo va ser nomenat ahir nou cap de la Policia Local de Blanes. Jarillo va ser l'únic candidat que es va presentar a la convocatòria per substituir l'anterior màxim responsable del cos de seguretat municipal, l'inspector Joan Garcia, qui s'ha jubilat aquest mes de novembre després de 22 anys en aquest càrrec, i 38 anys formant part de la Policia Local.

El nomenament es va fer en un acte encapçalat per l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández. També va comptar amb l'assistència del cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Selva Litoral amb seu a Blanes, David Castro; el cap de Protecció Civil de Blanes, Josep Lluís Pouy; així com els sergents de la Policia Local de Blanes Rafael Ruiz, Miquel Àngel Recio, Jesús Ugart, i Àlex Meléndez.

Jarillo va néixer a Barcelona l'any 1973 i forma part de la Policia Local de Blanes des de fa 25 anys. Amb anterioritat, va ser agent de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols i va incorporar-se com agent de la Policia Local de Blanes el 1998, uns anys després que s'havia traslladat a viure en aquesta població. L'any 2005 va assolir la plaça de caporal, i el 2017 la de sergent. Posteriorment, el 2021 va ser nomenat sotsinspector de la Policia Local de Blanes, després de graduar-se en Criminologia, i finalment aquest 2023 ha guanyat la plaça com a cap del cos policial.

L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, va felicitar el nou cap de la Policia Local de Blanes i li va desitjar sort i encerts en la seva nova responsabilitat. També va aprofitar l'ocasió per valorar la tasca que fa el cos de seguretat, sobretot per la seva proximitat amb la ciutadania, i el seu alt grau de professionalitat que tants cops demostra cada dia a través de les seves actuacions.

Per la seva banda, Francisco Javier Jarillo va remarcar que aquest nomenament significa per a ell un nou repte professional que afronta amb la confiança de disposar d'un molt bon equip d'homes i dones que formen part del cos. Alhora, tant l'alcalde com el nou cap van coincidir en destacar l'incentiu que suposarà poder posar en marxa la nova prefectura de la Policia Local i Protecció Civil que s'ha de construir pròximament.