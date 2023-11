Sorpresa la que van tenir els agents de la Policia Local de Caldes de Malavella aquest dimarts. Els agents que estaven de servei durant la matinada van trobar-se amb una situació sospitosa i que va acabar amb un jove de 20 anys detingut com a presumpte autor d'un delicte de tinença il·lícita d'armes.

Aquest fins ara no comptava amb antecedents policials i com van descobrir els agents locals, portava dues pistoles carregades amagades en una motxilla a sota del seient del copilot.

Els fets van succeir cap a un quart d'una de la nit quan una patrulla feia ronda a l’avinguda Doctor Furest en sentit Llagostera. En aquell moment van observar dues furgonetes circulant en direcció oposada i a una velocitat inadequada.

En veure la situació, van començar a fer-los un seguiment discret per no aixecar sospites. Els policies van veure que en arribar a l’alçada de la urbanització del Llac del Cigne, la primera furgoneta es va desviar i la segona va seguir fins a la segona entrada de la urbanització. Va ser llavors quan els agents van fer aturar aquest segon vehicle a l’altura del carrer Narcís Monturiol.

Els agents es van fer aturar el vehicle i van identificar el conductor i únic ocupant del vehicle. Es dona el cas que l'home es va mostrar molt nerviós i això va fer saltar les alarmes dels policies.

Per aquest motiu van decidir escorcollar el vehicle. La sorpresa va arribar quan van trobar una motxilla sota el seient del copilot amb dues armes de foc curtes carregades -cada arma duia el carregador posat i carregat- i un silenciador. Ambdues pistoles com van comprovar els policies a més, tenien ocult el seu número de sèrie. Les armes són dues pistoles de 9 mil·límetres Parabellum.

Davant dels fets, els policies van detenir el conductor. Aquest no comptava amb cap permís d’armes, i per això, el van acusar de tinença il·lícita d'armes. L'home a més va intentar despistar o almenys va dir als agents que desconeixia l’existència d’aquestes armes amagades a la furgoneta.

L'home va ser traslladat a comissaria de la Policia Local i posteriorment, va passar a mans dels Mossos d’Esquadra que són els encarregats per portar-lo a disposició judicial. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Santa Coloma de Farners han obert una investigació per aclarir els fets i també, si la segona furgoneta estava relacionada amb el mateix individu i què feien per Caldes de Malavella, tal com ha pogut saber Diari de Girona.