La Policia de Blanes ha enxampat un conductor amb 30 quilos d'haixix ocults en una caixa de mudances. Els agents el van fer aturar durant un control, el jove de 20 anys es va mostrar molt nerviós i li van escorcollar el vehicle.

Els fets es remunten al divendres 15 de desembre, quan la Policia Local de Blanes tenia muntat un control de vehicles estàtic al barri de La Plantera per detectar aquells conductors que circulen havent consumit substàncies estupefaents o alcohòliques. Aquest dispositiu que va començar a les nou i va acabar a quarts d'onze de la nit va acabar amb una sorpresa.

Els policies van aturar un turisme amb matrícula francesa. Des del primer moment, el conductor va mostrar-se molt nerviós, tot i que es tractava d’un control rutinari i només li demanaven que fes les habituals proves per comprovar si conduïa o no sota els efectes de l’alcohol o drogues.

La seva actitud va aixecar les sospites dels agents que, en veure’l tan agitat, van decidir fer un escorcoll superficial del vehicle. A dins hi van trobar molts objectes personals però també, una capsa de cartó. La caixa estava tancada, i estava retolada com si es tractés d’objectes que s’estiguessin traslladant en una mudança qualsevol. Quan li van demanar què hi havia a dins, el conductor els va dir que no en sabia res, perquè no era seva.

Va ser llavors quan, en obrir-la, la Policia Local va descobrir al seu interior 30 peces d’haixix que, posteriorment, van comprovar que pesaven un quilo cadascuna d’elles. Aquesta quantitat d’haixix està valorada en uns 180.000 euros al mercat negre.

Els agents van intervenir la droga i van lliurar al detingut als Mossos perquè passés a disposició judicial. El conductor té 20 anys i és de nacionalitat francesa i va quedar acusat d’un delicte contra la salut pública. Després de passar a disposició judicial va quedar en llibertat amb càrrecs a l’espera de judici.