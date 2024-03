Un tractor perd el remolc, provoca un accident a Blanes i el conductor acaba denunciat per anar drogat

Accident de trànsit aparatós el viscut aquest dijous al migdia a Blanes. Un tractor va perdre el remolc i va causar un sinistre viari on es va veure implicat un cotxe. Sortosament, va acabar sense ferits.

Tot i això, la Policia Local de Blanes va sospitar que el conductor del tractor podia anar sota alguna substància i quan li va fer la prova de drogues va donar positiu en haixix. A banda també van comprovar que no tenia permís de conduir del vehicle agrari i que tenia irregularitats greus amb la TIV.

Els fets van succeir cap a tres quarts de dues de la tarda quan un tractor circulava per la carretera GI-600 venint de Tordera i quan es va disposar a girar a la rotonda que porta cap a Palafolls (GI-682) va perdre el remolc. Pel que sigui l'enganxall es va desfer i el remolc va quedar entravessat enmig de la carretera i la va fer tallar.

Això va causar el tall del trànsit de la GI-682 en els dos sentits de la marxa i que un cotxe que anava per aquesta carretera s'encastés contra el remolc. Els ocupants del Renault Megane per sort van resultar il·lesos del sinistre viari però el vehicle amb forts danys per l'impacte.

Tot aquest accident va ser presenciat per una patrulla de la Policia Local que es va encarregar d'assegurar la zona i regular el trànsit. Les sorpreses van arribar quan els policies van començar a demanar els papers del tractor i del remolc així com la documentació del conductor.

Els agents van veure que la ITV estava caducada des del 2021 per deficiències greus del vehicle. A banda, van trobar-se que la matrícula del remolc no corresponia amb el bastidor i van trobar-se que no tenia assegurança. Tot això va acabar amb denúncies administratives al conductor. Però també va acabar denunciat penalment per dos fets més: no tenia permís de conduir per portar tractors i a més, li van practicar la prova de detecció de drogues i va donar positiu, en concret per haver consumit haixix.

Després de tot això, la situació viària es va normalitzar i el servei, confirmen fonts oficials, es va finalitzar poc després d'un quart de quatre de la tarda.