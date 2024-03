Crema totalment l'habitació d'un pis de Lloret

Una habitació totalment cremada. Aquest és el balanç d'un incendi d'habitatge a Lloret que ha tingut lloc aquest matí.

El foc s'ha declarat cap a un quart de dotze en un tercer pis d'un bloc del carrer Barcelona. Els Bombers han activat sis dotacions i també s'han mobilitzat la Policia Local de Lloret, el SEM i Protecció Civil.

Els Bombers en arribar s'han trobat que sortia molt fum d'aquest pis i també veien flames que sortien per una finestra. Han accedit a la zona i han pogut controlar el foc cap a les dotze del migdia. Un cop extingit han fet balanç: una habitació cremada del tot i també molta afectació pel fum i temperatura al pis.

Sortosament a l'habitatge no hi havia ningú en el moment dels fets i no s'han hagut de lamentar ferits.

Arran de les conseqüències del foc, el pis ha quedat molt afectat i els Bombers han acompanyat el propietari a dins i el pis ha quedat custodiat per la policia, indiquen els Bombers.

A tres quarts de dues de la tarda han donat el servei per finalitzat.